Vợ luôn lấy lý do để từ chối gần gũi tôi

Vợ hay lấy lý do đau đầu, đau người, mệt mỏi, mặc dù không phải làm việc nặng, việc nhà tôi cũng chia sẻ khá nhiều.

Tôi 38 tuổi, sức khỏe tốt, thể lực sung mãn, công việc ổn định, cuộc sống không quá áp lực, mỗi ngày đều dành thời gian thể dục thể thao, giữ cơ thể gọn gàng, khỏe mạnh. Có một chuyện tôi không biết nên im lặng hay tìm cách thay đổi, đó là chuyện chăn gối. Vợ tôi mới 35 tuổi, còn trẻ so với bạn bè cùng trang lứa, da dẻ hồng hào, mảnh mai, được nhiều khen tươi trẻ. Chỉ tôi là chồng cô ấy mới hiểu cuộc sống vợ chồng vài năm trở lại đây. Chuyện vợ chồng gần gũi cứ thưa dần, giờ may mắn lắm một tháng một lần, lần nào cũng như kiểu "trả bài". Vợ hay lấy lý do đau đầu, đau người, mệt mỏi, mặc dù không phải làm việc nặng, việc nhà tôi cũng chia sẻ khá nhiều.

Tôi từng chủ động cải thiện chuyện đó, từ thay đổi không gian, tạo cảm xúc, chuẩn bị tâm lý và cả những điều nho nhỏ như massage, trò chuyện, quan tâm đến cảm xúc của vợ, kết quả không mấy tiến triển. Đôi khi tôi thấy mình giống như người dư thừa ham muốn, chỉ vì mình là đàn ông mà không ai hiểu cảm giác hụt hẫng khi bị từ chối, dù là trong chính tổ ấm của mình.

Có lúc tôi giận, tủi thân, tự hỏi không biết mình có làm gì sai không. Tôi cũng nghĩ linh tinh, có phải cô ấy không còn yêu mình như trước? Rồi tôi nhìn lại, vợ rất chu đáo với con cái, chăm sóc nhà cửa tươm tất, quan tâm bố mẹ hai bên, chưa bao giờ để tôi phải lo nghĩ việc gì ngoài công việc chính. Những điều đó, tôi hiểu là không dễ để có được. Thế nên, dù đôi lúc cảm thấy thiếu thốn, tôi vẫn chọn cách im lặng, cố sống vui vẻ vì gia đình và các con. Có thể đó là cái giá của một cuộc sống bình yên, tôi sẽ phải học cách chấp nhận những điều không như mong muốn.

Tôi không than trách, chỉ mong một ngày nào đó, vợ sẽ hiểu và chia sẻ với tôi nhiều hơn, không chỉ trong chuyện chăm lo gia đình mà còn trong chuyện chăn gối nữa. Tôi nghĩ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ngoài tình yêu, sự tôn trọng, còn cần cả sự gần gũi thể xác, như một cách để gắn bó, để nhắc nhở chúng tôi vẫn thuộc về nhau. Mong được các bạn chia sẻ với tôi.

Phong Nguyên