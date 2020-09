Tôi 45 tuổi, vợ kém 2 tuổi, có hai con, sống độc lập, không ở cùng bố mẹ.

Vợ chồng yêu thương nhau, cùng tạo điều kiện tốt nhất cho các con. Tôi rất yêu vợ, đây là mối tình đầu và duy nhất cho đến lúc này, ngoài ra chưa bao giờ để ý đến người phụ nữ khác; vợ có vài mối tình trước khi đến với tôi. Tôi là người kiếm tiền chính, đưa hết tiền cho vợ, tài chính trong nhà do vợ quản lý, tôi gần như không bao giờ để ý. Về nhà, tôi chỉ biết chơi với con cái, dạy con học, sống vui vẻ, chia sẻ việc nhà (hồi trước tôi khá lười và luộm thuộm nhưng sau bị cằn nhằn nhiều nên đã thay đổi).

Nhược điểm của tôi là không tinh tế như nhiều người đàn ông khác, không biết thể hiện cảm xúc với vợ. Vợ thỉnh thoảng ôm nhưng tôi ngại nên gỡ tay cô ấy ra, vì thế vợ không hài lòng. Đôi khi tôi cũng chỉ trích một số quan điểm của vợ (cũng bị nói lại không ra gì), điều này xuất phát từ việc tôi là người làm kỹ thuật, hay nhận xét theo logic. Khi cãi nhau, tôi cũng cố gắng làm lành trước.



Bên nhà tôi, đặc biệt là bố không thích cô ấy lắm vì nhiều lý do. Theo tôi, các lý do này không quan trọng và đa phần không đúng, vì thế tôi thường đứng về phía vợ, sau đó lại phải đứng ra giải thích cho bố mẹ. Tôi ở giữa, hay chịu sự chì chiết từ 2 bên, nhất là từ vợ. Bố mẹ vợ rất quý tôi và tôi cũng quý ông bà. Vợ tôi là người chu đáo, chịu khó và có ý chí nỗ lực. Nhược điểm là cô ấy rất dễ nổi nóng, khi đó thường nói năng và chửi bới không ra gì; tính khí buồn vui thất thường, một điểm nữa là dễ bị tình cảm chi phối. Có thời gian tôi xa nhà một năm, đã xảy ra một số chuyện lùm xùm, bố mẹ cũng biết. Khi trở về, tôi vẫn tin vợ dù bố mẹ không hài lòng, nghĩ vợ không làm gì quá giới hạn. Vậy mà vợ bảo đã có cảm xúc với người khác nhưng không nói đấy là ai.



Khi xảy ra cãi vã, cô ấy thường đòi bỏ đi; tôi lại thuyết phục vợ thay đổi ý định vì thấy chẳng có lý do gì để phải thế. Gần đây, vợ liên tục đòi ly dị, bàn cả đến chuyện chia tài sản. Cô ấy nói chuyện ly dị vào bất cứ lúc nào có thể (cứ nhìn thấy tôi là nói), ngay cả lúc cả nhà đang đi du lịch. Tôi thấy không khí gia đình bức bối quá, nói lại cũng chỉ cãi nhau. Tôi phân tích cho vợ thấy ly dị sẽ ảnh hưởng đến con cái như thế nào, vợ bảo chẳng sao và cho rằng tỷ lệ ly hôn bây giờ là 60%. Tôi hỏi lý do, vợ nói cuộc sống gia đình tẻ nhạt, cứ nhắc lại các lần khó chịu với bố mẹ tôi trước đây.



Đến lần cuối cùng, mệt mỏi quá nên tôi đề nghị nói chuyện, vợ bảo có cảm xúc với người khác và sẵn sàng bỏ đi nếu được người đó đáp lại. Tôi hỏi lại, vợ bảo không nên kiểm soát cái không thuộc về tôi. Điều này là đúng nên tôi cũng không cố gắng hỏi thêm. Vì yêu nên mỗi lần vợ nói thế tôi lại suy sụp rồi cũng đồng ý ly dị. Vậy mà vài ngày sau cô ấy nói muốn làm lại từ đầu cùng tôi. Tôi từ chối vì quá mệt mỏi và thấy không khí gia đình quá ngột ngạt, rất dễ cãi nhau. Tôi nghĩ nếu quay lại với vợ, tương lai sẽ lại có chuyện cô ấy có tình cảm với người khác nữa không? Cứ mỗi lần thế cô ấy lại bỏ đi, đòi ly dị rồi tôi lại cần khoảng thời gian để bình tâm lại.



Không hiểu tại sao tâm lý vợ tôi lại như vậy. Về việc ly hôn hay không, giờ tôi chỉ muốn làm sao để ít ảnh hưởng nhất đến các con. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Vũ

