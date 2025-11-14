Vợ liên lạc suốt ngày với tình cũ

Tôi có nên bắt vợ chấm dứt hẳn việc nhắn tin hay gọi điện cho người ta, hay để vợ tự giảm dần việc này?

Tôi và vợ yêu nhau 5 năm, cưới gần 6 năm, có hai con nhỏ đủ nếp tẻ. Cuộc sống đầy đủ, nói thừa không phải nhưng thiếu lại càng không. Vợ chồng đều làm nghề tự do, tôi làm việc tại nhà còn vợ bán hàng. Chúng tôi yêu nhau khi cuộc sống còn khó khăn, từ hai bàn tay trắng tôi cũng xây được nhà, mua một mảnh đất và một căn hộ.

Tôi không phải người cờ bạc, rượu chè hay trai gái, chỉ thỉnh thoảng chơi chút game. Tiền vợ tôi kiếm được lo cuộc sống hàng ngày, tiền của tôi kiếm được lo trả nợ mua đất, mua nhà, đi du lịch và mua sắm những món lớn. Khi nào vợ để được một khoản kha khá cũng góp cho tôi. Sẽ chẳng có gì nếu như vợ tôi không gặp lại người yêu cũ, khi cô ấy nhờ bạn đó tìm hộ miếng đất và họ gặp nhau.

Người cũ đã nói với vợ tôi rằng cuộc sống của vợ chồng họ không được hòa thuận cho lắm, không chia sẻ và tâm sự với nhau, nói chuyện dễ cãi vã. Rồi những chuyện như người đó kiếm được tiền nhưng gia đình không công nhận và người đó phá hết số tiền họ kiếm được rồi lâm vào cảnh nợ nần. Sau đó người ấy đã làm lại, giờ tu chí làm ăn hơn. Vợ chồng tôi, hầu hết mọi chuyện đều chia sẻ cho nhau.

Rồi vợ tôi nói dối đi thi để gặp người đó, họ mới chỉ gặp nhau cà phê thì tôi phát hiện. Trong lúc nóng giận, tôi cũng đánh vợ vài cái. Vợ nói là thấy thương hoàn cảnh người ta. Vợ tôi với người đó ngày nào cũng nhắn tin, bảo để động viên, hỏi thăm họ, nhưng không nhắn tin thì thấy nhớ. Lúc đầu tôi có nói vợ đừng nói chuyện gì với người đó nữa, vợ không thoải mái. Tôi đồng ý cho vợ nói chuyện với người ấy, theo dõi thì thấy những tin nhắn chung chung vợ giữ lại, những tin nhắn kiểu tình cảm (hỏi thăm sức khỏe, bắt người ta hứa uống ít rượu, uống ít nước lạnh, uống thuốc rồi giữ gìn sức khỏe, rồi những kỷ niệm nhớ nhung ngày xưa giữa hai người) thì vợ xóa. Khi tôi nói với vợ là đã đọc được những tin nhắn đó, họ không nhắn tin nữa mà chuyển sang gọi điện.

Vợ bảo gia đình là quan trọng, người kia cũng nói với vợ như thế, còn cho vợ anh ta biết anh ta hay nói chuyện với vợ tôi. Tôi không rõ người đó có nói thật với vợ tôi không. Khi người đó có ý định mua hoa tặng vợ tôi nhân ngày 20/10, cô ấy bảo hãy về tặng vợ đi. Người kia cũng thỉnh thoảng nói tặng quà vợ tôi. Tôi có nói với vợ nếu nhận quà của người ta thì sau này tôi sẽ không tặng vợ quà gì nữa.

Trước khi có việc này xảy ra, tôi cũng không thể hiện nhiều tình cảm với vợ. Tôi nghĩ chỉ cần chăm con, giúp đỡ vợ nhiều trong cuộc sống hàng ngày là sẽ khiến vợ vui vẻ. Vợ tôi lại thích những lời có cánh, thỉnh thoảng là một món quà. Tôi không hay tặng vào dịp nào đó, chỉ tặng những ngày thường. Tôi còn phải tiết kiệm tiền để trả cho căn hộ chúng tôi mua. Tiền vợ kiếm được, tôi bảo vợ thích tiêu gì thì tiêu. Vợ tôi cũng tiết kiệm, có khi thích mua món gì mà tôi không thích, tôi bảo vợ tự chi tiền là cô ấy sẽ không mua nữa.

Sau vụ việc vợ gặp lại người cũ và nói dối, tôi bảo với vợ tình cảm của anh dành cho em đã vơi đi phần nào. Thực chất tôi lại quan tâm vợ nhiều hơn, tâm sự với vợ nhiều hơn, nói lời có cánh hơn. Vợ cũng cảm nhận rõ điều đó. Về khoản chăn gối, vợ chồng tôi vẫn thoải mái và tần suất còn tăng hơn. Tôi cũng nói với vợ là giảm dần nhắn tin cho người kia cũng như gọi điện, họ còn có vợ họ nữa. Tôi cũng không thấy thoải mái khi thấy những việc như vậy. Thực sự tôi hiểu là vợ không có ý với người ta nhưng tôi sợ người ta vẫn tán tỉnh cô ấy. Tôi khó chịu với việc vợ thường xuyên nhắn tin hay gọi điện cho người ta.

Tôi làm công việc về sáng tạo nên suy nghĩ nhiều, không làm được việc. Dạo này công việc kinh doanh của tôi không thuận lợi nên càng mệt mỏi. Tôi có nên bắt vợ chấm dứt hẳn việc nhắn tin hay gọi điện cho người ta, hay để vợ tự giảm dần việc này? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.

Huy Thịnh