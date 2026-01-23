Vợ bỏ về ngoại sau mỗi lần mâu thuẫn với tôi

Tôi vô tình biết vợ hẹn đi riêng với người đàn ông khác, nói cho vợ hiểu mà em lại bỏ về nhà ngoại.

Khoảng thời gian gần đây vợ có nhiều biểu hiện lạ như ăn diện hơn, đi ra ngoài nhiều hơn, trong khi tôi thỉnh thoảng cũng muốn gia đình đi chung nhưng em luôn từ chối, lý do đi làm về mệt. Thế nhưng khi có điện thoại của bạn là đi ngay. Tối khi nằm chung giường, tôi thấy vợ lén lút nhắn tin, luôn chê bai tôi và sẵn sàng gây lộn với tôi vì những chuyện rất bình thường.

Khi tôi lớn tiếng, vợ bỏ về nhà mẹ ruột cùng các con. Sau những lần như vậy tôi luôn chủ động xin lỗi và làm hòa. Đôi lúc tôi nghĩ mình cũng sai, chưa là người chồng tuyệt vời trong mắt vợ. Tôi luôn cố gắng vun đắp tình cảm để gia đình hạnh phúc hơn, thế nhưng vẫn thất bại.

Tôi vô tình đọc được những tin nhắn của vợ với người khác, biết họ hẹn gặp riêng. Tôi nói với vợ rằng bạn bè phải có giới hạn. Sau nhiều lần như vậy, tôi yêu cầu em xóa liên lạc, vợ thực hiện nhưng được một thời gian tôi lại phát hiện họ vẫn liên lạc và nhắn tin qua mạng. Tôi hỏi, vợ bảo tôi ích kỷ, lén theo dõi em, vợ chồng lại cãi nhau. Vợ tiếp tục bỏ về nhà ngoại cùng các con, muốn ly hôn do tôi không tôn trọng em. Tôi đang bối rối và buồn, phải làm sao đây?

Quân Nam