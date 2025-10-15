Vợ lật tẩy cuộc tình giấu kín 16 năm của chồng từ thái độ lạ của tình địch

Trung QuốcÔng Vương bị kết án một năm tù vì tội đa thê, khi mối quan hệ bất chính 16 năm lộ ra do nhân tình cư xử " như người nhà" trong đám tang bố ông.

Bà Vương ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc đã vạch trần mối quan hệ lén lút kéo dài 16 năm của chồng sau khi phát hiện tình nhân của chồng mặc đồ như thể là người thân tại đám tang của cha chồng mình, SCMP đưa tin hôm 13/10.

Vợ chồng bà Vương kết hôn đã 19 năm. Tháng 6/2022, sau khi bố chồng qua đời, bà nhận thấy một phụ nữ lạ mặt trong số những người đến viếng. Người này là Vân, mặc đồ tang và khóc lớn bên linh cữu, tự giới thiệu với quan khách mình là "con cái trong nhà".

Khi bà Vương đối chất với chồng về Vân, câu trả lời né tránh của ông chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ. Nhưng bà nín nhịn để đám tang bố chồng được trôi qua êm ả.

Sau khi hết tang sự, bà đưa vụ việc ra tòa khi phát hiện mối tình bí mật kéo dài 16 năm của chồng.

Điều tra sau đó cho thấy ông Vương gặp Vân sau khi kết hôn được 3 năm. Hai người bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng và có một con trai.

Ông Vương nói với vợ rằng đi làm công việc lái xe đường dài, nhưng thực tế đang sống với Vân ở một thành phố khác, âm thầm nuôi dạy con cùng nhau.

Hàng xóm cho biết ông Vương và Vân chưa bao giờ kết hôn hợp pháp nhưng vẫn gọi nhau là vợ chồng. Có lần, khi Vân phải nhập viện, ông Vương thậm chí còn ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, tự nhận mình là chồng.

Tại tòa, ông Vương nói mình và Vân chưa bao giờ chính thức đăng ký kết hôn và "chỉ đang hỗ trợ lẫn nhau".

Tuy nhiên, tòa án phán quyết rằng Vương đã thực sự kết hôn với Vân trong khi vẫn là chồng hợp pháp của bà Vương. Hành vi này cấu thành tội đa thê. Ông bị kết án một năm tù giam.

Ông Vương đã kháng cáo bản án nhưng mới đây đã bị tòa phúc thẩm bác đơn.

Ở Trung Quốc, hành vi đa thê bị coi là vi phạm sự toàn vẹn hôn nhân và có thể bị phạt tới 2 năm tù. Người vợ hợp pháp cũng có thể yêu cầu bồi thường tài chính cho những thiệt hại về mặt tinh thần và vật chất trong quá trình này, song bà Vương thì không.

Vụ việc thu hút nhiều quan tâm của công chúng, đa phần lên án người chồng phản bội, khuyên bà Vương nên ly hôn và đòi bồi thường.

Hải Thư