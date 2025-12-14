Vô-lăng kiểu mới sắp xuất hiện trên ôtô

Hãng xe Peugeot đang chuẩn bị cho việc sản xuất kiểu vô-lăng đột phá nhất từ trước đến nay, có hình tứ giác với 4 hình tròn.

Vô-lăng Hypersquare và công nghệ lái điện tử sắp được trang bị trên một chiếc xe sản xuất hàng loạt, khi Peugeot bắt đầu thử nghiệm nguyên mẫu. Hãng tích cực thúc đẩy việc đưa vô-lăng thiết kế mới và đặc biệt này vào thực tế, áp dụng cho mẫu 208 thế hệ tiếp theo.

Gần ba năm sau khi lần đầu tiên ra mắt vô-lăng vuông vức vào đầu năm 2023, tập đoàn mẹ Stellantis bắt đầu thử nghiệm nó một cách nghiêm túc, và đã cho một vài nhà báo lái thử.

Cách làm này giống Tesla khởi xướng trào lưu hệ thống thông tin giải trí kiểu máy tính bảng, công nghệ lái điện tử và vô-lăng kiểu Yoke độc đáo. Peugeot đã tiếp nối xu hướng đó với mẫu xe ý tưởng Inception, trưng bày một vô-lăng tứ giác như một phần trong tầm nhìn của hãng về nội thất tương lai.

Vô-lăng Hypersquare trên một mẫu xe ý tưởng. Ảnh: Peugeot

Tháng 11 vừa qua, thương hiệu này tiến thêm một bước nữa với concept Polygon, cũng sử dụng vô-lăng Hypersquare. Vô-lăng này, với hệ thống lái điện tử của Peugeot, trang bị thêm vào chiếc xe thử nghiệm E-2008.

Thực tế, nhiều nhà sản xuất ôtô khác đã thử nghiệm với vô lăng hình vuông trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả Chevrolet Corvette C8 và Mercedes AMG ONE, nhưng không ai đưa ý tưởng này đi xa như Peugeot, đặc biệt là đối với các dòng xe phổ thông.

Tờ báo Đức Handelsblatt gần đây đã thử nghiệm hệ thống này, nhận xét rằng ngón tay cái của người lái "trượt một cách tự nhiên vào các rãnh", vì vậy nó có thể không khó sử dụng như một số người nghĩ.

Giống hệ thống lái điện tử trên Tesla Cybertruck và Lexus RZ, phiên bản của Peugeot điều chỉnh tỷ số truyền cơ cấu lái, hay tỷ số lái, dựa trên tốc độ.

Tỷ số truyền cơ cấu lái thông dụng trên ôtô là 12:1 đến 20:1, lấy ví dụ vô-lăng quay tròn một vòng (360 độ), bánh xe quay 18 độ, tỷ số truyền cơ cấu lái sẽ là 360:18, tức 20:1. Với hệ thống lái điện tử của Peugeot, ở tốc độ thấp, chẳng hạn khi di chuyển trong bãi đỗ xe, tỷ số lái sẽ giảm xuống khoảng 5:1, nhanh hơn khoảng ba lần so với hệ thống lái thủy lực tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, tỷ số lái nhanh này dường như cần thời gian để làm quen. Handelsblatt cho biết vô-lăng phản ứng khá nhạy cảm với mọi chuyển động nhỏ, và trong một chuyến lái thử ngắn, phóng viên khiến xe va vào lề đường. Tuy nhiên, khi tốc độ tăng lên, hệ thống sẽ ổn định hơn và bắt đầu cho cảm giác trực quan hơn.

Theo một trong những người hướng dẫn lái xe của Peugeot, hãng sẽ bổ sung một số chế độ lái khác nhau cho mẫu 208 thế hệ tiếp theo. Một trong những chế độ này sẽ được thiết kế để giúp người lái dễ làm quen hơn với hệ thống lái điện tử, trong khi chế độ thể thao sẽ phù hợp hơn với việc lái xe ở tốc độ cao.

Công ty cũng muốn đảm bảo người lái vẫn có cảm giác kết nối vật lý với mặt đường. Để đạt được điều đó, các cảm biến bên trong bộ truyền động lái sẽ theo dõi các lực tác động lên giá đỡ bánh xe. Những lực này sau đó được chuyển đổi thành phản hồi xúc giác, truyền các rung động tương ứng qua chính vô-lăng Hypersquare.

Mỹ Anh