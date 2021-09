Diễn viên Tô Nham, vợ tài tử Hong Kong La Gia Lương, nói không buồn khi nhiều người chê cô không xứng với chồng.

Tối 24/9, trên trang cá nhân, Tô Nham đăng video phản hồi những chê bai của khán giả về nhan sắc hiện tại của cô. Diễn viên 47 tuổi nói: "Tôi chưa từng lo sợ tuổi già, nếp nhăn. Vì lo lắng không được ích lợi gì. Ai cũng già đi, đó là hiện thực. Tôi không thể ngăn được nếp nhăn nhưng có thể giữ gìn vóc dáng, điều chỉnh suy nghĩ và cách sống của mình. Điều tôi nên làm là tự vỗ về tâm hồn, yêu thương gia đình, bản thân và cuộc sống".

Vợ La Gia Lương bình thản khi bị chê già, xấu Tô Nham đăng hình ảnh đời thường. Video: Douyin/Su Yan

Tô Nham nói Internet là nơi mọi người được tự do bình luận, cô không bị ảnh hưởng bởi những lời chê bai. Diễn viên cho biết hiện tập trung chăm lo gia đình. Cô sẽ trở lại đóng phim nếu có cơ hội, kịch bản hay.

Trước đó, khi đăng các video để mặt mộc, tạo dáng ở nhà trên trang cá nhân, Tô Nham nhận hàng trăm bình luận tiêu cực. Khán giả viết: "Sao mà già đến thế này", "Nhìn chị tiều tụy như thiếu ăn, chẳng có sức sống", "La Gia Lương sao lại cưới chị nhỉ"...

Ảnh cưới của La Gia Lương, Tô Nham. Ảnh: 163

Tô Nham sinh ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn đóng y tá trong phim Phải sống năm 1993. Tiếp đến, cô tham gia Trường hận ca, Sắc giới (đạo diễn Lý An, vai Mã phu nhân), You are my destiny... Năm 2009, Tô Nham kết hôn với tài tử La Gia Lương, từ đó ít đóng phim. Vợ chồng có con gái năm nay tám tuổi.

Tô Nham là vợ thứ hai của nam diễn viên. Anh từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Phương Mẫn Nghi, có một con trai. Họ ly dị năm 2008. Gia Lương từng là sao hàng đầu ở TVB, nổi tiếng với Anh hùng xạ điêu 1994, Thiên địa nam nhi, Thử thách nghiệt ngã, Thiên địa hào tình... Anh rời TVB năm 2003, sang Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp. Những năm gần đây La Gia Lương đóng Tuyệt đại song kiêu 2020, Đông cung, Dạ thiên tử...

Như Anh (theo 163)