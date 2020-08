Mình viết bài này nhằm tìm một mối quan hệ thật sự nghiêm túc cho người bạn thân nhất và thật tuyệt nếu có thể đi đến cuối cùng.

Mình đọc thấy ở đâu đó một câu: "Thật sự nếu gặp đúng người, cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông, thì hôn nhân vẫn là một sự điên cuồng đáng để thử". Thêm nữa, suy cho cùng thì tất cả chúng ta sống là để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và những người mình yêu thương, đúng không các bạn? Vậy cho phép mình được làm ông mai nhé.

Bạn của mình sinh năm 1985, cũng tuổi con trâu như mình, tháng 7 là sinh nhật của bạn ấy. Bài viết này là một món quà nho nhỏ, nếu có bạn nào hứng thú thì lại càng là món quà to to. Bạn của mình hiện làm công việc kinh doanh nhỏ ở Biên Hòa, Đồng Nai, một giám đốc không quân, không tướng. Công việc tương đối ổn định, gia đình truyền thống gia giáo, cha mẹ của bạn cực kỳ đáng yêu, hoàn cảnh gia đình không quá giàu có nhưng đủ ấm no.

Bạn mình cao khoảng 1,7 m, ngoại hình khá, body chuẩn, yêu thích thể thao, du lịch, đọc sách. Trước kia trắng trẻo thư sinh, có thời gian theo mình làm nông nên nay hơi đen chút. Điều mình quý nhất ở bạn là đạo đức tốt, siêng năng, không gia trưởng, bảo thủ, hơi kỹ tính, sạch sẽ (thời gian dài bị mình ảnh hưởng xấu nên cũng không đến nỗi kỹ lắm đâu).

Yêu cầu của bạn mình chẳng có gì đặc biệt, ngoài vấn đề bạn ấy không theo đạo thì đơn giản: "Vợ là điều không thể nói bằng lời", hợp nhau, hài hòa trong cuộc sống là tốt rồi. Vừa qua, bạn ấy bị "ăn quả lừa" xíu xiu về mặt tình cảm nên mong bạn nữ nào đó hãy thật lòng nhé.

Mình sẽ có quà to cho đám cưới của hai bạn, chỉ xin cái hồng bao lấy hên (cười).

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.