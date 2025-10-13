Vợ đòi tiền cấp dưỡng, chồng kiện ngược vì 'nuôi con của người khác'

Trung QuốcNgười phụ nữ họ La kiện chồng để giành quyền nuôi con và tiền trợ cấp, nhưng bị chồng kiện ngược vì xét nghiệm ADN cho kết quả đứa trẻ 9 tuổi không phải con ruột của anh.

Theo hồ sơ tòa án, chị La và người đàn ông họ Cung tổ chức lễ cưới vào ngày 18/10/2015 theo phong tục ở nông thôn, không đăng ký kết hôn. Ngày 19/1/2016, bé trai tên Tiểu Lạc ra đời, trên giấy khai sinh ghi rõ mẹ họ La, bố họ Cung.

Từ khi Tiểu Lạc chào đời đến tháng 4/2017, hai vợ chồng Cung và La cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ. Từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2024, La đưa con về nhà mẹ đẻ chăm sóc. Trong thời gian này, Cung nhiều lần chuyển tổng cộng 23.720 nhân dân tệ tiền cấp dưỡng nuôi con cho La qua ứng dụng WeChat và tài khoản ngân hàng. Từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, mẹ con La sống cùng Cung và được lo toàn bộ chi phí sinh hoạt. Trong thời gian này, Cung chi trả tổng cộng 2.175 nhân dân tệ tiền học phí và các khoản phí khác của Tiểu Lạc.

Ngày 6/3/2025, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng leo thang, Cung đệ đơn kiện lên Tòa án nhân dân huyện An Hóa, tỉnh Hồ Nam, yêu cầu được quyền nuôi dưỡng Tiểu Lạc và La phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con, nhưng sau đó đã rút đơn kiện vào ngày 20/3.

Sau khi Cung rút đơn, La đệ đơn kiện vào ngày 22/4 giành quyền nuôi con và yêu cầu Cung trả tiền cấp dưỡng. Trong quá trình tố tụng, Cung yêu cầu xét nghiệm quan hệ cha con. Ngày 4/6, Trung tâm Giám định Tư pháp Hồ Nam đưa ra ý kiến thẩm định rằng Cung không phải cha ruột của Tiểu Lạc. Ngày 10/6, La rút đơn kiện.

Cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, Cung kiện La yêu cầu trả lại tiền chu cấp nuôi con trong nhiều năm và bồi thường tổn thương tinh thần, tổng cộng hơn 370.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng). Ngày 12/10, TAND huyện An Hóa ra phán quyết sơ thẩm về vụ việc.

Tòa án nhận định rằng việc nuôi dạy con cái là nghĩa vụ pháp lý của cha mẹ, Cung không phải cha ruột của Tiểu Lạc nên không có nghĩa vụ pháp lý phải chu cấp cho cậu bé.

Do không biết sự thật, Cung nuôi nấng Tiểu Lạc vì tưởng là con mình, dẫn đến thiệt hại về tài sản. Nghĩa vụ nuôi dưỡng cậu bé thuộc về La. Cô được hưởng lợi từ các chi phí mà Cung phải trả để chu cấp cho Tiểu Lạc. Do đó, Cung có quyền yêu cầu La bồi thường vì hưởng lợi bất chính.

Tòa án ra phán quyết La phải trả lại 38.720 nhân dân tệ tiền cấp dưỡng nuôi con cho Cung, bồi thường 20.000 nhân dân tệ thiệt hại về tinh thần, trả 3.050 nhân dân tệ phí thẩm định và 340 nhân dân tệ chi phí đi lại, tổng cộng là 62.110 nhân dân tệ (khoảng 230 triệu đồng).

