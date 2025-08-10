Vợ kiện chồng tội hiếp dâm

Trung QuốcMột tối tháng 3, sau trận cãi vã, vợ chồng Lưu Nghị vẫn ngủ chung giường nhưng sáng hôm sau, người vợ đến công an tố cáo chồng hiếp dâm.

Lưu Nghị, 40 tuổi, ở Nội Mông, làm thủ kho ở một trang trại cách nhà hơn 160 km. Vợ chồng anh đã kết hôn 15 năm, có một con trai.

Người thân cho biết trước hôm xảy ra sự việc, hôn nhân của họ "vẫn tốt đẹp". Mâu thuẫn giữa hai người bùng phát từ một chiếc máy ghi âm. Người chồng nghi vợ ngoại tình nên đặt thiết bị ghi âm trong nhà. Đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện giữa người vợ và người đàn ông khác trong đó cô chê chồng 'thô lỗ và vô dụng". Nghe đoạn ghi âm, Lưu Nghị tức giận, đòi xem điện thoại của vợ. Trong cuộc cãi vã, anh chồng được cho là đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Đêm đó, hai vợ chồng cùng vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, người vợ đến cảnh sát tố chồng bạo hành, sau đó đổi sang tội hiếp dâm.

Ảnh minh họa: Sixthtone

Ngày 23/3, cảnh sát tạm giam anh chồng vì nghi ngờ hiếp dâm. Chị gái Lưu Nghị cho biết đã nhiều lần cầu xin người vợ rút đơn kiện nhưng không gặp được. Dự kiến phiên tòa xét xử Lưu Nghị sẽ diễn ra ngày 12/8.

Sự mơ hồ về pháp lý trong vụ xung đột gia đình này đã gây tranh luận trên mạng xã hội. Một luồng ý kiến cho rằng "không tồn tại khái niệm hiếp dâm trong hôn nhân" vì giấy chứng nhận kết hôn ngầm xác định quyền và nghĩa vụ tình dục giữa vợ chồng, do đó hành vi dùng bạo lực để ép quan hệ chỉ nên bị coi là bạo lực gia đình hoặc hành hung.

Ngược lại, nhiều người nhấn mạnh, nếu vi phạm ý chí của người phụ nữ thì dù trong hôn nhân, hành vi đó vẫn là hiếp dâm. Họ dẫn chứng ở Anh và Mỹ, khái niệm này đã được xác định rõ, trong khi tại Trung Quốc, định nghĩa và mức phạt chưa thống nhất, dẫn đến việc xét xử tùy từng vụ.

Một số ý kiến lo ngại, nếu tiêu chuẩn pháp lý quá lỏng, sẽ xuất hiện trường hợp lợi dụng để vu cáo khi quan hệ vợ chồng rạn nứt. Tuy vậy, những người ủng hộ hình sự hóa hiếp dâm trong hôn nhân cho rằng việc phủ nhận quyền từ chối của phụ nữ là bất công, trái với nguyên tắc bình đẳng và tương hỗ trong hôn nhân.

Thực tế, luật hôn nhân và luật hình sự Trung Quốc hiện không quy định rõ về hiếp dâm trong hôn nhân, khiến các vụ việc tương tự thường gây tranh cãi. Năm 2020, Tòa án Nhân dân huyện Xu, tỉnh Hà Bắc, từng phạt 8 tháng tù một người đàn ông họ Zhao vì cưỡng bức vợ khi hai người đã ly thân và người vợ nộp đơn ly hôn. Thẩm phán Zhang Beiya cho rằng hành vi này "xâm phạm ý chí của người phụ nữ" và đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm.

Luật sư Lü Xiaoquan ở Bắc Kinh nhận định đây là một trường hợp hiếm, bởi hầu hết phán quyết trước đó chỉ công nhận tội hiếp dâm nếu vợ chồng đã ly thân hoặc đang ly hôn. Ông nhấn mạnh, coi hiếp dâm không tồn tại trong hôn nhân là quan niệm sai lầm, phủ nhận quyền từ chối của phụ nữ và hiểu sai nguyên tắc bình đẳng.

Theo Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women), đến năm 2017, chỉ 77 trên 185 quốc gia hình sự hóa hiếp dâm trong hôn nhân, còn 34 quốc gia chưa có quy định cho phép phụ nữ khiếu nại chồng về hành vi này.

Nhật Minh (Theo 163.com/Sixthtone)