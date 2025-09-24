Vở kịch về lòng tham

Hà NộiVở "Ngọc thủ'' (The Gem) do tác giả người Đức Thomas Köck viết kịch bản, khai thác lòng tham, toan tính của người trẻ giữa cuộc sống đô thị.

Vở do đạo diễn Đào Duy Anh dàn dựng, sẽ công diễn ngày 26/9 tại Nhà hát Tuổi trẻ. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện các nhân vật cạnh tranh để có được căn nhà mơ ước, từ đó hé lộ những khía cạnh về quyền sở hữu, tham vọng, ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực. Nghệ sĩ Ưu tú Sĩ Tiến - giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - cho biết kịch được ấp ủ trong hơn một năm, mang phong cách khác biệt, giàu tính thể nghiệm so với những tác phẩm đơn vị từng dàn dựng.

Biên kịch Thomas Köck tìm hiểu nhiều về lịch sử và nền văn hóa Việt trước khi sáng tác kịch bản. Tuy nhiên, nội dung vở diễn mang tính phổ quát về xã hội đương đại, không phải câu chuyện của riêng Việt Nam. ''Tôi không đặt những vấn đề đao to búa lớn mà muốn tìm hiểu người trẻ hiện nay có đau đáu gì, điều gì gắn kết họ?'', Thomas Köck nói.

Trailer kịch 'Ngọc thủ' Trailer kịch ''Ngọc thủ''. Video: Nhà hát Tuổi Trẻ

Trong tác phẩm, Thomas Köck không đặt tên cụ thể cho nhân vật mà đánh dấu bằng những chữ cái như M, J, V. Đạo diễn Đào Duy Anh cho biết dành thêm thời gian để thực hiện lại tất cả lý lịch nhân vật, giúp diễn viên nắm được nền tảng cơ bản. Khi dàn dựng, anh rút gọn kịch bản từ khoảng gần ba tiếng đến 80 phút nhưng vẫn chú trọng đảm bảo tính khái quát của nghệ thuật sân khấu Đức.

Biên kịch Thomas Köck trong họp báo giới thiệu dự án tại Hà Nội, hôm 23/9. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo đạo diễn, vở Ngọc thủ mang nhiều tính triết lý, trừu tượng. ''The Gem chính là viên ngọc xuất phát từ mong muốn của con người. Từ khao khát ấy nảy sinh lòng tham nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tác phẩm mang thông điệp hãy biết đủ, đừng tham sân si'', anh nói.

Diễn viên Hương Thủy - vai chính trong vở diễn - nói tìm thấy những trải nghiệm mới khi thể hiện một nhân vật khác trước đây. Cô đánh giá cao kịch bản của Thomas Köck, qua đó diễn viên chạm được những điều đôi khi đơn giản nhưng lại phức tạp trong nghệ thuật.

Một phân đoạn trong tác phẩm. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Vở được chia thành ba chương, hai phần đầu giữ nguyên thiết kế sân khấu gồm một viên ngọc lớn đặt ở giữa và cây cầu kính nối từ sàn diễn đến ba hàng ghế khán giả đầu tiên. Trong đó, chiếc cầu được nhà thiết kế người Đức gốc Việt Lina Oanh Nguyễn lấy cảm hứng từ những concert, tượng trưng cho mong muốn thành công của con người.

Tác phẩm do Nhà hát Tuổi Trẻ và Viện Goethe Hà Nội phối hợp thực hiện, dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức. Theo ông Oliver Brandt - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội, Thomas Köck là một trong những nhà viết kịch thành công nhất trên sân khấu kịch hiện đại của Đức, nổi tiếng với cách sử dụng ngôn ngữ độc đáo. Các sáng tác của anh tưởng chừng bí ẩn nhưng thực chất luôn tìm kiếm sự kết nối với cuộc sống thường nhật, cho khán giả thấy những vấn đề mà xã hội đang đối mặt.

Phương Linh