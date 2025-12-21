Vợ không ngừng mua sắm dù đồ đặt online ít khi dùng được

Nhiều thứ dùng một lần rồi cất, có cái chưa kịp dùng đã bị đẩy vào góc.

Vợ chồng tôi mới cưới được hai năm, chưa có con. Vợ tôi hay đặt hàng online. Ban đầu chỉ là vài món lặt vặt: hộp đựng đồ, khăn lau, móc treo. Tôi nghĩ tiện thì mua, không vấn đề gì. Nhưng dần dần, số đơn hàng nhiều lên, ngày nào cũng có shipper gọi điện. Nhiều thứ dùng một lần rồi cất, có cái chưa kịp dùng đã bị đẩy vào góc. Máy giã tỏi mua vì thấy quảng cáo tiện, dùng hai bữa rồi bỏ. Hộp chia ngăn để tủ lạnh, lắp vào thấy vướng, tháo ra. Quần áo mua vì rẻ, đang giảm giá, mặc không vừa, để đó. Tôi dọn nhà, cứ phải phân loại đồ mới – đồ cũ – đồ không biết để làm gì.

Tôi góp ý vài lần. Vợ bảo thấy tiện lợi thì mua, ai ngờ không phù hợp. Tiền sinh hoạt mỗi tháng vẫn đủ nhưng tôi thấy mình luôn phải cân đối thêm. Tôi giữ thói quen ghi chép chi tiêu, nhìn những khoản nhỏ lặp đi lặp lại, cộng lại thành con số không nhỏ. Tôi đề nghị vợ chờ dùng hết đồ cũ rồi hãy mua. Vợ gật đầu nhưng chỉ được thời gian rồi đâu lại vào đấy.

Có hôm, tôi dọn lại nhà, gom một túi đồ chưa dùng tới, hỏi vợ có cần không để cho người khác. Vợ nhìn qua, nói để đó, biết đâu sau này dùng. Tôi đặt túi đồ xuống, cảm giác mệt mỏi, nhà thì nhỏ, nhìn đâu cũng thấy đồ trông rất rối mắt, bừa bộn. Rồi sau nay có con, với cái tính mua sắm vô tội vạ của cô ấy, không biết còn sao nữa. Tôi không phản đối mua sắm, nhưng chỉ nên mua những thứ mình cần, chứ mua rồi không dùng thế này quá lãng phí. Tôi phải làm sao để vợ thay đổi đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Thanh Duy