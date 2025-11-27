Vợ không hiểu được tấm lòng tôi dành cho con riêng của cô ấy

Quan điểm của tôi là với trẻ con thì phải nghiêm khắc, uốn nắn từ bé, vợ lại nghĩ là tôi xét nét, không công bằng.

Tôi 47 tuổi, là quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính. Vợ kém tôi 12 tuổi, mới đi làm nhân viên văn phòng trở lại sau 5 năm nghỉ sinh bé út. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều một lần đổ vỡ. Tôi có hai con riêng đang học đại học và ở với mẹ. Vợ tôi có một con riêng, thằng bé năm nay 13 tuổi và đã ở với chúng tôi 5 năm nay. Bố đẻ thằng bé gần như không quan tâm hỏi han gì. Tôi tự nhận thấy nó thiệt thòi nên cũng cố gắng bù đắp. Suốt 5 năm qua, gần như ngày nào tôi cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho con.

Thằng bé kém ăn nên tôi cố gắng không để nó ăn cùng một món trong hai ngày liền. Trường học có xe đưa đón nhưng tôi chỉ để xe trường đưa về buổi chiều, còn buổi sáng tự đưa con đi bằng xe riêng vì sợ xe trường không có cửa kính, nó dễ bị ốm. Công việc của tôi rất bận nhưng vẫn cố gắng hàng ngày đưa con đi học các lớp học ngoại khóa, học võ, cuối tuần cả nhà đi dã ngoại hoặc đi xem phim. Nó ngủ phòng riêng, hầu như đêm nào tôi cũng sang phòng lúc một hai giờ sáng để đắp chăn, tắt điều hòa, giảm quạt vì con rất hay ốm.

Tính tôi nghiêm khắc, con nào hư tôi cũng đều mắng, dù là con chung hay con riêng, tuyệt nhiên không bao giờ đánh. Tôi tự nhận thấy mình là một người cha tốt nhưng vợ không nghĩ vậy. Thằng bé bị ho, nửa đêm tôi tắt điều hòa thì vợ lại nghĩ tôi ích kỷ, do nó là con riêng vợ. Nó đi theo bạn, rủ nhau vào siêu thị lấy trộm đồ chơi, bị người ta bắt được gọi bố mẹ đến bảo lãnh về. Tôi mắng thì vợ nói nó là trẻ con, chưa biết gì mà anh cứ coi nó như thằng ăn cắp. Nó lấy tiền của mẹ đi mua quà nhưng bị hỏi thì nói là nhặt được. Tôi mắng con, vợ lại bảo anh không tin nó à.

Buổi trưa con nói với cô giáo là đi về nhà nhưng nói với mẹ ở lại trường học để rồi về nhà bạn chơi. Bị phát hiện, con bảo đến nhà bạn để gọi bạn đi học. Tôi mắng con, vợ lại bảo nó nói dối vì sợ anh mắng. Nó mắc lỗi, không bao giờ nhận lỗi mà cứ nói dối loanh quanh. Tôi bảo con trai dám làm dám chịu, sai thì phải biết nhận lỗi chứ không được nói dối. Vợ lại bảo anh phân biệt đối xử, lúc nào cũng nghiêm khắc với con riêng của vợ, trong khi đối xử hoàn toàn khác với bé út con chung (bé gái út chúng tôi mới hơn 3 tuổi).

Trước mặt tôi, vợ tôi nói với thằng bé: "Người ta luôn nghĩ con là thằng ăn cắp, dối trá đấy, con liệu mà sống đi". Câu nói làm tôi đau đớn vì đã phủ nhận toàn bộ những lo toan chăm sóc của tôi với thằng bé. Cô ấy đã cho nó biết tôi chỉ là "người ta" thôi chứ không phải ba của nó. Quan điểm của tôi là với trẻ con thì phải nghiêm khắc, uốn nắn từ bé, vợ lại nghĩ là tôi xét nét, không công bằng. Vậy tôi phải làm sao để giáo dục đứa con riêng của vợ có những tật xấu như thế?

