Vợ không có nhu cầu chăn gối nhưng luôn đổ lỗi cho tôi

Đọc bài: "Chồng nhiều lần đòi ly hôn chỉ vì không hài lòng chuyện chăn gối", tôi cũng giống thế, chỉ khác là không dọa ly hôn.

Tôi và vợ gần 60 tuổi, vợ nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Chúng tôi cũng có với nhau hai con, chúng đang học đại học. Gần sáu năm nay, vợ muốn ngưng hẳn chuyện sinh hoạt vợ chồng, lúc đưa ra lý do này tôi tìm cách khắc phục được thì em lại có lý do khác. Tôi đã giảm đòi hỏi một lần mỗi tuần xuống một lần mỗi tháng. Vợ vẫn không bằng lòng và cũng không hỗ trợ tôi bằng những cách khác. Vợ khăng khăng với lý do không muốn gần gũi vì tôi thế này, thế kia.

Tôi thấy nhiều người bảo tự xử là cách giải quyết. Tôi chỉ thấy chán nản thêm. Tôi cũng không muốn "bóc bánh, trả tiền". Tôi không muốn ép vợ quá, tuy nhiên, nếu vợ nói thật lý do thay vì chỉ đổ cho tôi, có lẽ tôi dễ thông cảm hơn. Xin hỏi các bà vợ, khi không còn ham muốn mà chiều chồng một lần mỗi tháng có quá đáng không? Các anh chồng nghĩ tôi có quá đáng với đòi hỏi đó?

Thành Nhân

