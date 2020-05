Vợ Justin Bieber ghét bị so sánh với tình địch

Người mẫu Hailey Baldwin - vợ Justin Bieber - cho biết không thích việc fan so sánh cô với người yêu cũ của chồng.

Khi giao lưu với người hâm mộ trong chương trình Live with The Biebers trên Facebook ngày 9/5, Hailey được hỏi cảm xúc khi cuộc sống với Justin thường bị chú ý. Cô nói: "Thật sự không dễ dàng. Justin biết tôi đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn thế nào khi cứ bị so sánh. Mọi người khiến tôi thấy mình như thể không phải phụ nữ vậy".

Hailey cho rằng nhiều người còn trẻ và không hiểu một mối quan hệ thực sự. Hiện cô chỉ quan tâm mỗi sáng thức dậy hạnh phúc bên chồng và bỏ qua những bình luận tiêu cực.

Hailey Baldwin và Justin Bieber hiện tránh dịch tại Canada. Ảnh: Instagram.

Theo Elle, Hailey ám chỉ cô bị so sánh với ca sĩ Selena Gomez, người hẹn hò Justin Bieber nhiều năm. Mối quan hệ giữa họ nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trước đó, Hailey nhiều lần đăng các bài viết gợi liên tưởng tới Selena Gomez khiến fan của ca sĩ bức xúc, cho rằng cô cố tình trêu tức tình địch. Tháng 10 năm ngoái, người mẫu chia sẻ bài hát I Will Kill You (Ta sẽ giết ngươi) trên trang cá nhân, vài giờ sau khi Selena Gomez phát hành MV Lose You to Love Me. Người hâm mộ cho rằng Hailey tức giận vì sáng tác mới của Selena gợi nhớ Justin Bieber. Trên trang cá nhân, Selena từng kêu gọi người hâm mộ ngừng chỉ trích Hailey sau những lùm xùm giữa hai người.

Hailey Baldwin và Selena Gomez (phải). Ảnh: Elle.

Justin Bieber và Hailey Baldwin làm đám cưới cuối tháng 9/2019 tại bang South Carolina, Mỹ sau hơn một năm đăng ký kết hôn. Cặp sao hẹn hò từ năm 2015 tới 2016. Tháng 4/2018, sau khi Justin chia tay Selena Gomez, hai người tái hợp. Nam ca sĩ thường công khai thể hiện tình cảm với vợ trên mạng xã hội. Cặp sao hiện tránh dịch tại quê nhà của Justin ở Canada, cùng cha mẹ và anh chị em của nam ca sĩ.

Stuck With U - Ariana Grande và Justin Bieber Hailey Baldwin đóng MV "Stuck With U" cùng chồng Justin Bieber". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Elle)