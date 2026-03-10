Vỏ iPhone có thể được in 3D nhôm

Công nghệ in 3D hợp kim nhôm thế hệ mới được kỳ vọng giúp Apple tối ưu hóa chi phí sản xuất, tăng độ bền và tạo thiết bị mỏng hơn.

Bắt đầu từ thế hệ Watch Ultra 3, Apple đưa quy trình in 3D vào sản xuất vỏ titan. Phương pháp này giúp tiết kiệm nguyên liệu thô, tối ưu chi phí, tận dụng 100% bột titan tái chế. Hiện công nghệ cũng được áp dụng cho bản titan của Apple Watch series 11 và cổng USB-C trên iPhone Air.

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch mở rộng quy trình sang vật liệu nhôm. Mục tiêu trước mắt là áp dụng cho Apple Watch, sau đó đến iPhone. Với công nghệ in 3D nhôm, đội ngũ thiết kế, sản xuất và vận hành của Apple kỳ vọng mang lại hiệu quả cao hơn cho dây chuyền lắp ráp Apple Watch và iPhone trong tương lai.

Tuần trước, Apple công bố mẫu MacBook Neo với quy trình sản xuất nhôm chi phí thấp. Dù không in 3D, phương pháp của hãng giúp MacBook Neo giữ được vỏ nhôm bền bỉ nhưng tiêu tốn ít hơn 50% lượng vật liệu so với thông thường. Đây được xem là bước đệm để hãng duy trì loại vật liệu cao cấp trên dòng máy giá rẻ, thay vì phải quay lại với chất liệu nhựa như giai đoạn trước năm 2010.

Vỏ Apple Watch Ultra được in 3D. Ảnh: Apple

Dù cắt giảm chi phí là mục tiêu hàng đầu, in 3D được đánh giá còn đem lại lợi ích kỹ thuật mà phương pháp sản xuất truyền thống không làm được. Đầu tiên là tăng khả năng chống nước. Trên Watch Ultra 3, công nghệ in 3D cho phép tạo ra kết cấu bề mặt tại những vị trí bất khả thi với cách làm cũ, giúp phần vỏ kim loại và dải nhựa ăng-ten liên kết chặt chẽ hơn, từ đó nâng cao tiêu chuẩn chống nước. Thứ hai là giảm độ dày, như trên iPhone Air, công nghệ giúp chế tạo cổng USB-C mỏng hơn. Bên cạnh đó, in 3D cũng là một điểm cộng về mặt môi trường.

Giới phân tích kỳ vọng việc tối ưu chi phí sản xuất sẽ giúp Apple tung ra những dòng sản phẩm dễ tiếp cận hơn, như một mẫu iPhone dòng e giá dưới 500 USD, thấp hơn so với mức khởi điểm 599 USD của iPhone 17e hiện tại.

Huy Đức (Theo 9to5Mac)