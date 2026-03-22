Vợ hôn mê, chồng muốn bán tài sản chung để chữa bệnh phải làm sao?

Tôi có người bạn 40 tuổi, đã kết hôn và có 3 con, trước nay họ sống rất hạnh phúc, song không may chị vợ vừa đột quỵ, hôn mê.

Chị ấy vốn là người trực tiếp quản lý toàn bộ tài chính của gia đình. Giờ, chị được chẩn đoán xuất huyết não, tiên lượng xấu. Trong thời gian điều trị, gia đình phát sinh chi phí lớn nhưng gặp khó khăn về tài chính do người chồng không thể tiếp cận các nguồn tiền.

Cụ thể, toàn bộ tài khoản ngân hàng đứng tên người vợ, chồng không biết mật khẩu. Một số sổ tiết kiệm có thể tồn tại nhưng anh không rõ để ở đâu. Gia đình cũng không thể rút tiền vì người vợ không tỉnh táo để ký giấy tờ.

Ngoài ra, người chồng nhớ mang máng vợ có cho một số người vay tiền nhưng không rõ danh tính, số tiền và giấy tờ liên quan. Anh chỉ tìm thấy một ít vàng trong két nhưng không đủ chi phí chữa bệnh cho vợ nên đang phải vay mượn bên ngoài, đồng thời tính đến việc bán đất.

Tuy nhiên, tài sản này đứng tên cả hai vợ chồng nên việc chuyển nhượng cũng gặp vướng mắc vì thiếu chữ ký của người vợ.

Hiện, gia đình bạn tôi rất rối. Xin hỏi:

1. Làm thế nào để anh ấy được quyền quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng và tài sản của vợ, nhằm phục vụ việc chữa bệnh cho chị?

2. Nếu anh ấy muốn bán tài sản chung nhưng vợ đang hôn mê, không thể ký giấy tờ, thì pháp luật quy định ra sao?

3. Người chồng có thể đại diện vợ để yêu cầu những người đã vay tiền hoàn trả không?

4. Từ trường hợp trên, pháp luật có cơ chế nào để các gia đình chủ động phòng ngừa rủi ro tương tự, khi lỡ vợ hoặc chồng mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi?

>>Luật sư Đào Thị Bích Liên tư vấn

Độc giả Hương Giang