Vờ hỏi mua vàng rồi cướp

Tây NinhHuỳnh Văn Hiếu, 28 tuổi, vào tiệm vàng vờ hỏi mua rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền bỏ chạy, bị người dân truy đuổi bắt giữ.

Trưa 17/12, Hiếu (quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú phường An Tịnh) đeo khẩu trang, đến tiệm vàng ở khu phố An Bình.

Huỳnh Văn Hiếu bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Anh ta vào tiệm vờ hỏi mua vàng nên được nhân viên đưa xem sợi dây chuyền 18K hơn 3 chỉ.

Lợi dụng lúc này tiệm chỉ có một nhân viên, Hiếu bất ngờ giật sợi dây chuyền rồi chạy bộ ra đường. Nam nhân viên tiệm vàng truy hô, trèo qua quầy truy đuổi.

Dây chuyền tang vật vụ cướp. Ảnh: Nam An

Thời điểm này có nhóm người dân đang ngồi uống nước ven đường, nghe tiếng truy hô đã hỗ trợ truy đuổi, bắt giữ Hiếu bàn giao cho công an.

Anh ta bị điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nam An - Quốc Thắng