Vờ hỏi mua vàng rồi cướp

TP HCMNam thanh niên vào tiệm vàng hỏi mua nhẫn một lượng, trị giá khoảng 130 triệu đồng, rồi cầm nhẫn bỏ chạy ra ngoài, lên xe đồng phạm tẩu thoát.

Hai thanh niên chở nhau bằng xe máy đến khu vực TP Thuận An (Bình Dương cũ), dừng xe cách tiệm vàng Phúc Thịnh Phát chừng 20 m, ngày 4/11.

Người ngồi sau đeo khẩu trang xuống xe, vào tiệm hỏi mua nhẫn. Khi nữ nhân viên đưa chiếc nhẫn một lượng ra, anh ta ngắm nghía rồi bất ngờ cầm nhẫn bỏ chạy ra đường, lên xe đồng phạm.

Cướp vàng Camera an ninh ghi cảnh nam thanh niên cướp giật vàng, tẩu thoát cùng đồng phạm.

Theo anh Phúc, chủ tiệm vàng, nam thanh niên vào tiệm chừng hơn một phút, lúc này gã đồng phạm ở ngoài vẫn nổ máy chờ sẵn. Khi cả hai bỏ chạy, một số người đuổi theo đạp trúng xe nhưng không bắt giữ được.

Công an TP HCM đang truy bắt hai nghi can.

Phước Tuấn