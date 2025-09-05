Vờ hỏi mua 3 lắc vàng rồi cướp

Tây NinhHuỳnh Tấn Thiện vào tiệm vàng ở xã Cần Giuộc hỏi xem nhiều vòng vàng rồi bất ngờ cầm trang sức lên xe bỏ chạy, bị bắt vào hôm sau.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ Thiện (21 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Huỳnh Tấn Thiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: UBND xã Cần Giuộc

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp vàng. Ngày 3/9, anh ta chạy xe máy đến tỉnh Tây Ninh, phát hiện tiệm kim hoàn tại ấp Long Hậu, xã Cần Giuộc, vắng người nên vờ vào hỏi mua vàng.

Nhân viên đưa cho anh ta xem 3 chiếc lắc tay tổng trọng lượng hơn 11 chỉ 8 phân trị giá gần 90 triệu đồng. Lợi dụng lúc nhân viên tiệm vàng sơ hở, Thiện nhanh chóng giật số lắc, chạy ra xe tẩu thoát về hướng TP HCM.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: UBND xã Cần Giuộc

Cảnh sát sau đó trích xuất camera an ninh để theo dấu nghi phạm. Đến 14h ngày 4/9, Thiện bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ tại ấp Bình Trường 3, xã Bình Khánh, TP HCM, khi chưa kịp bán số vàng. Tang vật này đã được trao trả cho chủ tiệm.

Nam An