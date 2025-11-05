Vợ hoa hậu săn sóc Hồng Kim Bảo ở sân bay Tân Sơn Nhất

Đạo diễn, diễn viên kiêm chỉ đạo võ thuật tên tuổi châu Á đến Việt Nam tối 5/11, chuẩn bị tham gia Gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại Việt Nam.
Ông ngồi xe lăn vì đầu gối nhiều chấn thương do làm phim hành động. Nghệ sĩ từng trải qua các cuộc phẫu thuật ở đầu gối, không thể đứng lâu, bác sĩ yêu cầu ông ít vận động.
Nghệ sĩ được vệ sĩ dìu lên xe hơi về khách sạn.
Hồng Kim Bảo thiết kế hành động cho nhiều phim điện ảnh như Đông Tà Tây Độc, Hoàng Phi Hồng 1998, Diệp Vấn. Diễn viên còn thành công khi đóng chính Phì long quá giang, Tạp gia tiểu tử, Đề phòng kẻ trộm, Ngũ phúc tinh, Thất Tiểu Phúc, Rồng bất tử... Từ thập niên 2000 đến nay, Hồng Kim Bảo đóng các tác phẩm nổi tiếng như Sát phá lang, Diệp Vấn, Cẩm y vệ. Những năm gần đây ông đóng Biên duyên hành giả, Cửu Long thành trại.
Bà Cao Lệ Hồng cầm gậy chống của Hồng Kim Bảo. Bà đóng vai trò trợ lý, theo chồng trong các chuyến công tác để chăm sóc sức khỏe của ông. Tài tử mắc các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao.
Bà Cao Lệ Hồng thu gọn xe lăn của chồng trước khi lên ôtô. Tại lễ trao giải Kim Tượng năm 2024, khi nhận danh hiệu Thành tựu trọn đời, Hồng Kim Bảo nói biết ơn vợ chăm sóc ông qua ba thập niên. Khi già yếu, sống chung với bệnh tật, Cao Lệ Hồng chăm lo cho ông bữa ăn, giấc ngủ, tài tử thấm thía được sự nhẫn nại, bao dung vợ dành cho mình.
Bà Lệ Hồng mang hai dòng máu Australia - Trung Quốc. Năm 1984, bà đoạt vương miện Hoa hậu Hong Kong, tham gia một số phim hành động song không gây tiếng vang.
Hồng Kim Bảo qua một đời vợ và có 4 con riêng với vợ cũ. Ông mong Cao Lệ Hồng sinh một người con chung nhưng lúc đó, con gái út của tài tử còn bé, ba người con đầu ở độ tuổi teen. Cao Lệ Hồng muốn dành trọn tâm huyết chăm sóc các con riêng, lựa chọn không sinh thêm em bé.
Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tại Tân Sơn Nhất. Video: Công Khang
Hàng trăm fan chờ gặp thần tượng. Khán giả Kim Phượng, đứng bên phải Cổ Thiên Lạc, nói hơn 20 năm trước, khi tài tử biểu diễn và giao lưu fan ở sân vận động Lan Anh, chị nắm tay diễn viên. Hôm nay, chị lại có duyên đứng cạnh, nắm tay tài tử một lần nữa. "Đời sao đẹp như lúc này ta", chị thốt lên sau khi gặp lại Cổ Thiên Lạc.
Tài khoản hội fan Cổ Thiên Lạc tại Việt Nam thu hút hơn 91.000 người theo dõi, nhiều khán giả cho biết "trốn chồng con" đến sân bay. Hầu hết trong số họ xem phim tài tử đóng từ khi ở tuổi niên thiếu.
Cổ Thiên Lạc nổi tiếng với nhiều tác phẩm của TVB như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thần điêu đại hiệp. Trong mảng điện ảnh, anh gặt hái thành công qua Trung Hoa đổ hiệp, Nhớ mãi cuộc tình (Lost In Time), Sư tử Hà Đông, Đơn thân nam nữ, Thiết thính phong vân, Tảo độc, Độc chiến.
Fan chờ đợi gặp các diễn viên. Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc sẽ dự gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) ngày 6/11. Gala nhằm giới thiệu các tác phẩm, nhà làm phim Hong Kong mang tinh thần sáng tạo, vượt qua rào cản để thúc đẩy sự đa dạng trong phim ảnh. Chương trình do Asian Film Awards Academy phối hợp Cơ quan phát triển sáng tạo văn hóa Hong Kong (Cultural and Creative Industries Development Agency) và Quỹ Phát triển Điện ảnh Hong Kong tổ chức.
Nghinh Xuân
Ảnh: Quang Nhật - Quỳnh Trần