Vợ hoa hậu săn sóc Hồng Kim Bảo ở sân bay Tân Sơn Nhất

Bà Lệ Hồng mang hai dòng máu Australia - Trung Quốc. Năm 1984, bà đoạt vương miện Hoa hậu Hong Kong, tham gia một số phim hành động song không gây tiếng vang.

Hồng Kim Bảo qua một đời vợ và có 4 con riêng với vợ cũ. Ông mong Cao Lệ Hồng sinh một người con chung nhưng lúc đó, con gái út của tài tử còn bé, ba người con đầu ở độ tuổi teen. Cao Lệ Hồng muốn dành trọn tâm huyết chăm sóc các con riêng, lựa chọn không sinh thêm em bé.