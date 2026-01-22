Vợ hiến gan cứu chồng ung thư

Lai ChâuSau khi chồng bị ung thư gan tái phát, cô giáo mầm non 33 tuổi quyết định hiến một phần gan của mình để thực hiện ca ghép tạng cứu mạng bạn đời.

Thông tin được đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ ngày 22/1. Đây là ca ghép gan thành công mới nhất được thực hiện tại đơn vị, giúp nam bệnh nhân 34 tuổi người dân tộc Mông có cơ hội sống lần thứ hai.

Biến cố ập đến với gia đình nhỏ vào tháng 7/2025. Người chồng vốn làm nông nghiệp khỏe mạnh bỗng xuất hiện các triệu chứng đau tức vùng mạn sườn phải, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư biểu mô tế bào gan trái và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ phần gan bệnh.

Tuy nhiên, khối u tái phát chỉ sau ba tháng theo dõi. Lúc này, các chuyên gia xác định ghép gan là phương pháp tối ưu duy nhất để cứu sống bệnh nhân. Khi nghe bác sĩ tư vấn về phương án lấy gan từ người hiến sống, đặc biệt người hiến dự kiến là vợ, anh kiên quyết từ chối.

"Anh mang bệnh thế này, em phải khỏe mạnh để các con còn có mẹ", người chồng nói, lo ngại ca đại phẫu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của vợ.

Không bỏ cuộc, người vợ kiên trì thuyết phục chồng, cùng sự tư vấn chuyên môn kỹ lưỡng từ đội ngũ y bác sĩ về độ an toàn của kỹ thuật lấy ghép. Cuối cùng, anh đồng ý nhận một phần cơ thể từ vợ.

Hai vợ chồng chăm sóc nhau sau ca ghép gan. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng căng thẳng, các bác sĩ đã lấy mảnh gan từ người vợ ghép sang cho chồng. Ca ghép thành công, chức năng gan của cả người cho và người nhận hồi phục tích cực. Nữ giáo viên được xuất viện sau một tuần hậu phẫu. Người chồng tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện với các chỉ số sinh hóa gan duy trì trong giới hạn cho phép.

Theo các chuyên gia, ghép gan từ người hiến sống là giải pháp hiệu quả đối với bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn phù hợp, giúp cải thiện đáng kể tiên lượng sống.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện hơn 300 ca ghép gan. Phần lớn bệnh nhân sau ghép duy trì sức khỏe ổn định, trở lại sinh hoạt và làm việc bình thường. Ca ghép gan đầu tiên tại đây diễn ra vào tháng 10/2017, là trường hợp con trai 26 tuổi hiến gan phải cứu mẹ 56 tuổi bị xơ gan, suy gan nặng. Sau 8 năm, sức khỏe người mẹ vẫn tốt, người con trai đã lập gia đình và sinh con.

Hiện bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp như ghép gan bất đồng nhóm máu, lấy mảnh ghép nội soi, chia gan để ghép, ghép gan cấp cứu. Đơn vị dự kiến triển khai kỹ thuật ghép gan RAPID, ghép gan phụ trợ và ứng dụng robot trong phẫu thuật thời gian tới.

Lê Nga