Vợ hết yêu vì tôi ham kiếm tiền đến đổ nợ

Tôi 34 tuổi, từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và con trai hai tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình đông con ở một tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Sau khi học xong đại học, tôi làm việc trong cơ quan nhà nước ở một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, cách quê khoảng 150 km. Tại đây, tôi gặp và nên duyên với vợ bây giờ. Chúng tôi đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới do dịch Covid. Chúng tôi sống hạnh phúc đến cuối năm 2022. Sau đó tôi chuyển công tác về Hà Nội, mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Đầu tiên, do bản thân ham kiếm tiền nên đã lao vào thị trường ngoại hối với mong muốn kiếm tiền thật nhanh. Tuy nhiên do kiến thức hạn chế, lại nóng vội nên tôi mất sạch vốn. Sau đó vay ngân hàng, vay xã hội với mong muốn kiếm tiền, điều đó khiến tôi gây ra số nợ khá lớn, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Vợ nhiều lần tha thứ nhưng do tôi lập trường không vững vàng, lại ở một mình nên vẫn lao vào như con thiêu thân. Đến lúc số nợ quá lớn, tôi dừng lại, dường như đã quá muộn.

Đến giờ, sau hơn một năm gây ra hậu quả như vậy, tôi không chơi nữa nhưng để giải quyết nợ nần thì có thể rất lâu nữa mới trả xong. Tình cảm vợ chồng tôi không còn như xưa. Hôm qua, tôi tâm sự với vợ, cô ấy bảo không còn yêu tôi. Tôi hỏi yêu người khác à, vợ bảo không có ai. Mong độc giả cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Quang Huy