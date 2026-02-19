Vợ hay nhìn lén người bạn nam trong nhóm bạn của tôi

Trong suốt buổi nhậu, vợ hay nhìn một người bạn nam của tôi, lâu lâu có trêu chọc qua lại vài câu.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm. Nhìn chung cuộc sống gia đình yên ấm, ổn định, có nhà, xe ôtô đầy đủ. Gần đây, bạn bè tôi tổ chức họp mặt, tôi dẫn vợ theo. Trong suốt buổi nhậu, vợ hay nhìn một người bạn nam của tôi, lâu lâu có trêu chọc qua lại vài câu. Ban đầu tôi không để ý nhưng dần nhận thấy vợ hay tập trung vào người đó. Vợ cũng nhận thấy tôi đang nhìn nên có tiết chế lại. Về nhà, tôi hỏi thì vợ không thừa nhận, bảo bình thường.

Lòng tôi rất buồn, rất muốn biết có đúng là vợ mình như vậy không hay do tôi quá nhạy cảm. Tôi muốn tổ chức gặp thêm nhiều lần để có nhìn nhận rõ hơn, kết quả ra sao tôi cũng chấp nhận vì người có ý định thì mình cũng không giữ được. Mong được mọi người chia sẻ.

Lương Thành