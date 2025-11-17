Vợ im lặng mỗi khi hờn dỗi khiến tôi dần đi vào ngõ cụt

Tôi thương vợ lắm nên toàn chủ động đứng ra gỡ rối cho qua chuyện dù chuyện chẳng có gì to tát.

Vì quá khứ không may mắn của tôi nên hiện tại ở rể bên nhà vợ và riêng tôi chẳng có tài sản gì. Tám năm qua, tôi chịu cảnh ở rể quen rồi. Gia đình vợ bình thường, chỉ có một con gái nên tôi nghĩ việc ở rể là hợp lý vì bố mẹ vợ cũng yêu thương tôi như con ruột. Tiền làm về, tôi đều đưa hết cho vợ để chi tiêu, chỉ giữ lại một ít phòng thân.

Bình thường hai vợ chồng rất quan tâm và chăm sóc cho nhau, nhưng mỗi lần giận thì im lặng, hỏi không trả lời lý do gì dù tôi cũng thoang thoảng biết được nguyên nhân. Đôi khi chỉ là vài vấn đề nhỏ trong cuộc sống cũng để vợ giận dỗi. Tôi thương vợ lắm nên toàn chủ động đứng ra gỡ rối cho qua chuyện dù chuyện chẳng có gì to tát. Sáng đi làm, tối về chở vợ con đi chơi, chưa bao giờ đi ăn nhậu hay tụ tập cùng bạn bè từ khi cưới tới giờ, cũng không hút thuốc nên ba mẹ vợ yêu quý tôi.

Đôi khi tôi có cảm giác rằng giận hờn, im lặng như vậy rồi cũng có ngày sợi dây căng quá thì đứt. Tôi nghĩ vu vơ liệu chuyện này bao giờ chấm dứt. Thương vợ một thì thương con thơ tới mười; vợ tôi cũng không rành công nghệ, ít giao tiếp bên ngoài, con cái đang tuổi mầm non. Liệu không có tôi thì sẽ thế nào? Thế là nghĩ tới đây, tôi phải chủ động làm lành.

Lần này qua lần khác, mỗi lần im lặng như vậy tôi đều nghĩ vu vơ: nếu tôi không cầu hòa, mọi chuyện ra sao? Tôi muốn bỏ đi thật xa nhưng lại xót vợ con. Nghĩ tới việc vợ như vậy, gia đình bên tôi chẳng còn ai, cũng chẳng biết đi đâu nên nhiều lần tôi đã nghĩ tới việc xấu nhất nhưng bản thân không cho phép. Liệu tôi có còn đủ sức để theo đuổi cuộc sống trọn đời này không?

Hoàng Hưng