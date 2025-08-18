Nhiều lần vợ bảo tôi: 'Đàn ông mà phèn, chẳng có mùi hấp dẫn'

Có lần, trước mặt bạn bè, vợ bảo: "Anh nên học cách ăn mặc như anh A ở công ty em, nhìn mới ra dáng đàn ông thành đạt".

Tôi 35 tuổi, có công việc ổn định tại một công ty xuất nhập khẩu lớn, thu nhập đủ để lo cho gia đình một cuộc sống thoải mái. Trong công việc, tôi được sếp tin tưởng, giao nhiều dự án quan trọng, đồng nghiệp cũng đánh giá cao về chuyên môn và sự nhiệt tình của tôi. Ngoài giờ làm, tôi luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, đưa đón con gái đi học, chơi đùa cùng con, phụ vợ việc nhà.

Tôi không phải người ăn diện. Tôi quen mặc đơn giản, miễn sạch sẽ, gọn gàng. Ngoại hình tôi cũng bình thường, chẳng điển trai nổi bật. Gần đây, tôi thường xuyên nghe vợ chê bai và so sánh tôi với những người đàn ông khác, từ đồng nghiệp của cô ấy đến bạn bè của chúng tôi.

Vợ tôi làm tại một tập đoàn công nghệ lớn, môi trường làm việc năng động, hiện đại. Gần đây, cô ấy chăm chút ngoại hình nhiều hơn hẳn: ăn mặc hợp mốt, trang điểm kỹ, đi làm tóc thường xuyên. Ngoài giờ làm, cô ấy còn đăng ký học các lớp như yoga bay, nghệ thuật thưởng trà, học đàn, học vẽ... Vợ còn sưu tập nước hoa hàng hiệu, tự hào khoe kệ trưng bày đủ loại mùi thơm sang trọng. Nhiều lần, cô ấy cười nửa đùa nửa thật: "Đàn ông gì mà phèn, chẳng có mùi hấp dẫn gì".

Vợ thường chê tôi ăn mặc như ông già, nói chuyện thiếu cuốn hút, không biết chăm chút hình ảnh. Có hôm tôi vừa đi làm về, chưa kịp thay đồ, vợ đã nói: "Anh mà mặc thế này ra ngoài, ai cũng nghĩ là tài xế chứ không phải dân văn phòng". Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy nói đùa, nghe mãi thành ra như một vết xước lặp đi lặp lại, càng lúc càng sâu.

Có lần, ngay trước mặt bạn bè, vợ tôi bảo: "Anh nên học cách ăn mặc như anh A ở công ty em, nhìn mới ra dáng đàn ông thành đạt". Nghe câu ấy, tôi cười cho qua nhưng trong lòng buồn. Không phải tôi không muốn cải thiện bản thân, nhưng cảm giác bị so sánh và chê bai liên tục khiến tôi mất tự tin. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, chỉ muốn chia sẻ nỗi lòng của một người chồng. Tôi mong vợ hiểu rằng, thay vì so sánh, hãy cùng nhau tìm cách để cả hai tốt hơn, để gia đình là nơi cả hai cảm thấy bình yên và được trân trọng. Mong nhận được lời chia sẻ của các bạn.

Phong Vũ