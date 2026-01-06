Vợ giúp chồng đóng giả cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

Thanh HóaNgô Đức Quân, 35 tuổi, mua thẻ công an giả trên mạng, đến nhà một người dân đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can Quân, trú phường Ngọc Sơn và vợ là Bùi Thị Linh, 31 tuổi, để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Ngô Đức Quân và vợ. Ảnh: Lam Sơn

Theo điều tra, chiều 28/12/2025, Công an xã Hoằng Châu nhận tin báo của ông Nguyễn, ở thôn Chung Sơn về việc có một người đàn ông tự xưng Nguyễn Quốc Hoàng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nhà làm việc với lý do vợ ông đang vi phạm pháp luật. Người này dùng lời lẽ đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản của gia đình.

Công an xã Hoằng Châu tổ chức xác minh và bắt giữ người giả danh. Tại cơ quan công an, nghi can khai tên thật là Ngô Đức Quân.

Quân thừa nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an để uy hiếp tinh thần gia đình ông Nguyễn, đòi tiền. Trước khi gây án, Quân đặt mua trên mạng một chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Hoàng.

Khoảng 15h ngày 28/12/2025, Quân mang theo giấy tờ giả đến nhà ông Nguyễn. Trước đó đã bàn bạc với vợ là Bùi Thị Linh qua điện thoại và được người này hướng dẫn cách đe dọa nhằm buộc gia đình nạn nhân đưa tiền để "được bỏ qua lỗi vi phạm". Tuy nhiên, hành vi chưa thực hiện trót lọt thì bị phát giác.

Lê Hoàng