Vợ George Clooney đắn đo 20 phút khi được cầu hôn

George Clooney cho biết vợ Amal Alamuddin mất 20 phút suy nghĩ khi ông cầu hôn.

Tài tử nói trong bài phỏng vấn với CBS hôm 29/11: "Trước đó, chúng tôi chưa từng bàn đến chuyện kết hôn. Khi tôi bất ngờ ngỏ lời, cô ấy suy nghĩ rất lâu trước khi phản hồi. Amal chỉ thôi lưỡng lự và đồng ý khi tôi dọa bỏ đi".

Hai người tổ chức đám cưới tại Venice (Italy) tháng 9/2014, năm tháng sau khi Clooney cầu hôn. Tài tử cho biết vợ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông. Clooney nói: "Mọi hành động cô ấy làm đều quan trọng và ý nghĩa hơn việc tôi đang làm. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy".

George Clooney (phải) và vợ Amal Amlamuddin. Ảnh: Film Magic.

Năm 2017, cặp sao biết tin sắp chào đón cặp song sinh Alexander và Ella. Tài tử kể: "Chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện con cái. Chúng tôi tới bác sĩ siêu âm và nhận tin sẽ có con trai. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Sau đó, họ nói tôi sẽ có thêm một bé gái nữa. Thật bất ngờ. Tôi đã già và nay sắp đón hai đứa trẻ". Alexander và Ella là con đầu lòng của Clooney và Alamuddin.

George Clooney cho biết ở yên trong nhà từ khi dịch bùng phát. Con trai Alexander của ông mắc bệnh hen suyễn và tài tử không muốn mạo hiểm với sức khỏe của gia đình. Clooney cho biết may mắn vì tác phẩm The Midnight Sky do ông đạo diễn kiêm đóng chính hoàn thành khâu quay phim từ tháng 2, trước lệnh phong tỏa. Những tháng qua, tài tử tập trung hoàn thiện khâu hậu kỳ của dự án.

Ở nhà, Clooney phụ giúp vợ việc nhà: "Đã lâu rồi tôi mới trải qua cảm giác giặt 15 túi quần áo một ngày và lau sàn, cửa sổ. Tôi cảm giác giống như mẹ mình những năm 1960. Lúc đó, bà có hai đứa trẻ và không ai phụ giúp. Tôi đồng cảm hơn với sự vất vả của bà".

The Midnight Sky trailer George Clooney trong "The Midnight Sky". Video: Netflix.

George Clooney, 59 tuổi, sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu USD, theo Forbes. Ông có sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng, được đề cử ở sáu hạng mục khác nhau của Oscar (bằng Walt Disney và Alfonso Cuarón). Một số phim nổi bật của Clooney gồm From Dusk till Dawn, Ocean's Eleven, Up in the Air...

Đạt Phan (theo CBS)