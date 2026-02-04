Vỡ gan độ 4 vì tạ rơi trúng bụng

Hà NộiNgười đàn ông 31 tuổi bị tạ rơi trúng bụng, sốc chấn thương, đau bụng dữ dội do vỡ gan độ 4, tiên lượng nặng.

Ngày 4/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe. Trước đó, người này nhập viện cấp cứu sau tai nạn hy hữu tại phòng tập. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner) xác định gan vỡ độ 4, xuất hiện ổ chảy máu hoạt động. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân đối mặt nguy cơ tử vong rất cao nếu không cầm máu kịp thời.

Các bác sĩ can thiệp. nút mạch cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thay vì mổ mở (phẫu thuật truyền thống) tiềm ẩn rủi ro lớn khi người bệnh đang sốc nặng, kíp trực đã hội chẩn khẩn cấp và quyết định can thiệp nội mạch. Bác sĩ Ngô Vĩnh Hoài, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, cùng êkíp đã thực hiện kỹ thuật nút mạch để cầm máu.

Theo bác sĩ Hoài, đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi thao tác chính xác từng milimet nhằm kiểm soát hoàn toàn điểm chảy máu. Phương pháp này giúp cầm máu tức thì, bảo tồn tối đa phần gan lành, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng so với phẫu thuật thông thường.

Tập luyện thể thao mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu tập sai cách hoặc quá sức. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong quá trình tập luyện, kiểm tra kỹ dụng cụ để tránh những chấn thương nghiêm trọng.

Thùy An