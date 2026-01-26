Vợ đòi mua mảnh đất của bố mẹ sắp bán cho chị tôi

Anh chị đề xuất ông bà tách sổ bán một nửa lại cho anh chị (giá vừa mua vừa tặng) để lấy tiền xây nhà.

Vợ chồng tôi kết hôn 15 năm, là bạn cùng học cấp ba. Vợ tôi ít nói, trầm tính, còn mẹ và chị gái tôi hướng ngoại, thích giao tiếp và hay xét nét. Thời điểm mới kết hôn, vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ và vợ chồng chị gái. Do khác biệt tính cách nên nhiều khi xảy ra xung đột nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Được hơn năm, vợ chồng chị gái xây nhà ở riêng (đất bố mẹ tôi cho, nằm trong ngách nhỏ gần đó) nhưng do con nhỏ nên nhà anh chị vẫn ăn chung cùng bố mẹ và gia đình tôi. Con lớn hơn, anh chị ăn riêng, nhà gần nên thỉnh thoảng ông bà vẫn chạy qua chạy lại hỗ trợ.

Nói qua về đất cát: Đất bố mẹ tôi đang ở rộng 140 m2, đất cho chị gái rộng 50 m2. Tôi là con trai trưởng nhưng sinh được hai cháu gái. Anh rể ở quê lên Hà Nội lập nghiệp, hiện là giám đốc một chi nhánh của tập đoàn viễn thông nên rất giỏi khoản giao tiếp và thu lòng người, cũng là trưởng họ. Anh chị có một trai một gái. Căn nhà bố mẹ và vợ chồng tôi đang ở xây đã hơn 20 năm, nay ông bà muốn xây lại. Anh chị đề xuất ông bà tách sổ bán một nửa lại cho anh chị (giá vừa mua vừa tặng) để lấy tiền xây nhà, sau này chị gái ở bên cạnh, ông bà ốm đau cũng tiện chạy sang đỡ đần. Việc này bố mẹ bàn với tôi nhưng tôi không chia sẻ lại với vợ vì thấy như vậy rất hợp lý.

Hơn tháng sau, khi vợ chồng ngồi bàn bạc đến việc bán một mảnh đất chúng tôi đang đầu tư đi để lấy tiền xây nhà, tôi thuận miệng nói ra đề xuất của chị gái và hiện ông bà đã nhờ tách sổ để bán cho anh chị. Nghe vậy, vợ tôi không đồng ý với lý do: Thứ nhất, ám ảnh thời gian mới cưới, sống chung cùng mẹ chồng và chị chồng. Vợ nói thời điểm đó đã mấy lần nghĩ đến việc ly hôn vì quá áp lực nên nếu lại tiếp tục như vậy, sớm muộn gì vợ chồng tôi cũng ly hôn. Tôi thấy rất khó chịu khi nghe đến đoạn ly hôn và cho rằng vợ đang lấy ly hôn để ép tôi phải theo ý cô ấy. Thứ hai, trách nhà tôi không chia sẻ hay hỏi ý kiến gì với cô ấy, coi cô ấy như người ngoài, trách mẹ tôi chỉ nhắc cô ấy các nghĩa vụ làm dâu trưởng mà không nhắc gì đến quyền lợi.

Đã hơn tuần nay vợ chồng chiến tranh lạnh, vợ vào ngủ cùng hai con, thỉnh thoảng nói bâng quơ, bảo không bằng người dưng. Bực quá, tôi xông vào xưng mày - tao, rồi bảo "mày không cần dọa ly hôn, mày viết đi, tao ký" và văng tục... Tại thời điểm cãi nhau, vợ luôn miệng bảo "mẹ tôi làm gì anh mà anh lôi mẹ tôi vào", rồi nhắc lại chuyện ngày xưa, khi mới cưới, tôi nghe lời mẹ và chị gái kế hoạch để không ảnh hưởng đến việc chăm chị gái mới sinh, sau đó không đẻ được, hai vợ chồng phải lặn lội đi chữa chạy mất hơn năm; rồi trách gia đình tôi... Lúc đầu cô ấy xưng mày - tao rồi sau chuyển anh - tôi, còn tôi vẫn mày - tao từ đầu đến cuối.

Hiện tại tôi đứng giữa bên tình bên hiếu, tôi không biết nên xử lý thế nào. Mảnh đất của vợ chồng tôi đã bán. Vợ tôi bảo: nhà anh cần tiền xây nhà thì tôi mua phần đất tách sổ đó, tôi không muốn sống chung lại cảnh mẹ chồng, chị chồng và nàng dâu. Mẹ tôi muốn con gái sống gần, chị gái thì muốn mua vì dù sao giá sẽ tốt hơn giá người ngoài. Xin được mọi người tư vấn, tôi nên làm gì để cân bằng cả hai bên.

Anh Huy