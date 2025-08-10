Chưa thể xây nhà vì vợ đòi giữ hết lương

Vợ kể mấy người bạn của cô ấy đều như vậy, lương đều do người vợ giữ, đàn ông giữ dễ sinh tật xấu.

Tôi 36 tuổi, vợ 29 tuổi, kết hôn gần 6 năm và có bé trai 5 tuổi. Cả 2 đều ở tỉnh lẻ, học ở Hà Nội rồi ở lại lập nghiệp, đang thuê nhà, không sống cùng ông bà nào. Về kinh tế trong gia đình, trước giờ đều là tiền ai nấy cầm, tôi thu nhập cao hơn, khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, chịu trách nhiệm phần lớn các chi phí trong nhà bao gồm: tiền thuê nhà, điện nước, dịch vụ, tiền học cho con, tiền thuê đón con (những khoản này gần cố định, khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng).

Ngoài ra là chi phí như nhu yếu phẩm (do tôi làm trong trung tâm thương mại nên tiện mua luôn), các chi phí phát sinh như ốm đau, du lịch, mua sắm, sửa chữa đồ đạc như điện thoại, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa..., cả những chi phí cá nhân của tôi như tiền xăng xe, ăn sáng, ăn trưa, cà phê, đám cưới... Vợ thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, chủ yếu lo tiền ăn tối (sáng và trưa nhà tôi không ăn cơm nhà) và tiền sữa cho con khoảng 500 nghìn đồng, thêm các chi phí cá nhân của vợ nữa.

Về việc nhà cũng như trông con, tôi phải làm nhiều hơn, chủ yếu do vợ làm ngành y, hay phải về muộn cũng như trực cuối tuần, phần khác tôi thấy vợ có vẻ nghiện điện thoại, buổi tối ở nhà ít chơi với con. Nói thêm, tôi không cờ bạc rượu chè hay có tật xấu gì, tiền dư hàng tháng đều lo trả nợ và tiết kiệm. Tôi mua được một mảnh đất nhỏ cách đây 4 năm, hoàn toàn là tiền mình tiết kiệm cả trước và sau khi cưới, đứng tên cả hai vợ chồng. Tôi cũng mua điện thoại mới cho vợ khi điện thoại vợ hỏng, loại 6-7 triệu đồng như của tôi, cho gia đình đi du lịch xa được mấy lần.

Gần đây tôi thấy đã tiết kiệm gần đủ nên bàn với vợ xây nhà và bắt đầu nảy sinh vấn đề lớn. Vợ nói xây xong nhà phải đưa hết lương cho cô ấy giữ, chỉ để lại cho tôi 3-5 triệu đồng chi tiêu. Vợ kể mấy người bạn của cô ấy đều như vậy, lương đều do người vợ giữ, đàn ông giữ dễ sinh tật xấu, rồi một số người bạn khác được bố mẹ chồng mua nhà cho từ lúc cưới, vợ chịu khổ ở nhà thuê 6 năm nay rồi, giờ phải được giữ tiền, thích mua gì thì mua. Cô ấy còn bảo sang năm muốn sinh đứa thứ hai, bản thân cầm tiền trong gia đình mới an tâm được.

Tất nhiên tôi không đồng ý, vẫn tin rằng ai giữ tiền người nấy là tốt nhất. Thêm nữa tôi cũng thấy vợ mình không giỏi quản lý tài chính, làm đến đâu hết tiền đến đấy. Vì việc này mà gia đình tôi khá căng thẳng, bản thân cũng chưa biết tính tiếp thế nào và chưa thể tiếp tục kế hoạch xây nhà của mình được. Xin được chia sẻ câu chuyện của mình, mong nhận ý kiến của các bạn, chân thành cảm ơn.

Nam Thành