Vợ đòi bỏ đi nếu tôi kinh doanh vòng hoa tang

Tôi 40 tuổi, vợ 35 tuổi. Trước tôi tốt nghiệp đại học sư phạm nhưng không xin được việc (do học ngành ít chỉ tiêu tuyển dụng). Sau đó, tôi làm photocopy cho cửa hàng tư nhân khoảng 10 năm. Đến cuối năm 2018, tôi mở cửa hàng photocopy in ấn riêng (chủ yếu là photo, in màu, chụp ảnh thẻ, hồ sơ, giấy khen, card...). Do cửa hàng ở quê nên chủ yếu làm phục vụ người dân, học sinh. Cũng phải nói thêm, khi tôi mở cửa hàng, có nhiều mối hàng và photocopy cho học sinh và giáo viên các trường xung quanh nên lượng khách khá ổn.

Thời gian đó làm việc online còn dễ nên may mắn trong khoảng năm năm, vợ chồng tôi mua được đất và xây ngôi nhà hai tầng một tum ngay trên mảnh đất trước kia thuê. Nhà cửa đầy đủ, nợ đã trả hết (chưa có ôtô). Tôi không hạch toán cụ thể thu nhập bao nhiêu nhưng trước kia mọi khoản tiền từ sinh hoạt, ăn uống, chi phí học tập, đi lại, du lịch, chơi phường... chủ yếu do tôi. Vợ tôi là giáo viên mầm non, lương khoảng tám triệu đồng, không có khoản thu nhập gì thêm.

Gần đây, công việc của tôi có dấu hiệu đi xuống (do các trường có máy photocopy riêng), xu hướng số hóa nên giấy tờ photo ít đi. Việc làm thêm trên mạng cũng khó khăn hơn trước nên hầu như không được mấy. Tôi thấy cần phải làm thêm mảng gì đó. Từ trước đến nay, tôi làm photocopy nên quen biết hết các cơ quan đoàn thể ở thôn, xã. Thậm chí còn các xã khác nữa (vì tôi làm in ấn mảng người cao tuổi cho các xã trong huyện).

Tôi dự tính mở dịch vụ vòng hoa tang lễ (hoa khô chứ không phải hoa tươi) vì mọi mối quan hệ của tôi đều có và khả năng thành công cao. Tôi đã liên hệ tìm các mối hàng hết rồi nhưng vợ và vài anh họ không đồng ý. Thậm chí vợ tôi còn nói thẳng: "Nếu anh làm, mẹ con em về nhà cũ ở. Anh làm cái gì cũng tự quyết một mình, ngang bướng". Tôi cảm thấy khá bế tắc, khó xử. Mong các bạn tư vấn.

