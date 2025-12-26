Vợ Đoàn Minh Tài đàn hát tặng chồng trong đám cưới

Sunny Đan Ngọc, 25 tuổi, đàn hát ca khúc "Simple Lady" do cô viết tặng chồng Đoàn Minh Tài, 44 tuổi, trong đám cưới tối 25/12.

Vợ Đoàn Minh Tài đàn hát "Simple lady" Tiết mục của vợ Đoàn Minh Tài trong đám cưới.

Cô dâu dành tặng chú rể bản nhạc tiếng Anh được chuẩn bị riêng. Ở phần cuối, vợ diễn viên bất ngờ khoe vũ đạo theo phong cách cheerleading cùng vũ công. Màn trình diễn nhận được sự hưởng ứng của mọi người trong tiệc cưới.

Sunny Đan Ngọc viết ca khúc vào thời điểm quen Đoàn Minh Tài được hai năm, nội dung nói về sự kỹ tính của chồng. Ban đầu cô đặt tên là Mr. Complicated, sau đó đổi thành Simple Lady để dễ nhớ hơn.

Sunny Đan Ngọc là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, yêu nghệ thuật. Cô từng phát hành nhiều MV do Đoàn Minh Tài sản xuất như: Nỗi buồn đáy tim, Singing in the Rain, Covid Fighters.

Cô dâu hát tặng chú rể trong tiệc cưới.

Trước đó, đôi uyên ương bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Đoàn Minh Tài gọi Sunny Đan Ngọc là "người vợ trong mơ". Anh cho biết từ khi yêu Sunny, anh mới hiểu hạnh phúc là mỗi ngày được trò chuyện cùng nhau, dù giận cũng không quay lưng.

Lễ cưới diễn ra tại trung tâm hội nghị cao cấp TP HCM với khoảng 800 khách mới là nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Kim Tuyến, Trịnh Kim Chi, Trương Minh Quốc Thái, Dương Cẩm Lynh, Vũ Thu Phương, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần. Lễ đường phủ đầy hoa hồng với hai màu trắng, đỏ làm chủ đạo. Đoàn Minh Tài diện vest trắng còn cô dâu Sunny Đan Ngọc chọn bộ váy đính kết 1.000 viên swarovski của nhà thiết kế Linh Nga.

Sau phần lễ, buổi tiệc được tiếp nối với các hoạt động giao lưu, bốc thăm trúng thưởng, mang đến không khí vui tươi và gần gũi.

Đôi uyên ương thực hiện nghi lễ cắt bánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đoàn Minh Tài từng là người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim. Anh góp mặt trong một số phim như Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù. Ngoài ra, anh diễn kịch, kinh doanh bất động sản và làm chủ chuỗi nhà hàng ở TP HCM.

Hoàng Dung