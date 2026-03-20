Vợ đi làm hai tuần đã gây sự, chửi bới chồng và nhà chồng

Trong lúc nóng giận, tôi tát vợ vài cái; vợ nộp đơn ra tòa, nhất quyết đòi ly dị.

Tôi 42 tuổi, kết hôn được bảy năm, có hai con. Trước giờ tôi để vợ ở nhà chăm con. Nay con gái nhỏ được 3 tuổi, vợ đòi đi làm, tôi đồng ý. Vợ đi làm được hai tuần thì về gây sự, chửi bới tôi và cả nhà tôi. Trong lúc nóng giận, tôi tát vợ vài cái. Vợ nộp đơn ra tòa, nhất quyết đòi ly dị. Tôi đã vài lần xuống nước, gọi vợ về cùng chăm con, vợ nhất định không về. Tôi liên hệ với các chị em bên vợ, mục đích nhờ khuyên nhủ cô ấy thì mới biết vợ dựng chuyện bôi nhọ tôi với mọi người bên đó.

Đáng buồn là nhiều người bên nhà vợ tin theo lời cô ấy, ủng hộ việc ly hôn. Tôi có quyền nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bên ngoài không? Tôi có hai con gái, hiểu tầm quan trọng của người mẹ đối với sự phát triển của con. Tôi đã bỏ cái tôi xuống, gọi vợ về nhưng bất thành. Tôi đang đối diện với khả năng cao là con sẽ mất đi một gia đình trọn vẹn. Phải làm sao đây? Mong được chia sẻ.

Phan Thành