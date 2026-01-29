Vợ đau khổ khi sẩy thai lại bị gia đình chồng trách móc

Vợ cảm thấy nhà chồng không thương con dâu, còn tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy.

Tôi và vợ yêu nhau gần 6 năm mới cưới. Hoàn cảnh của chúng tôi khá khó khăn. Công việc của vợ không ổn định, có thời gian còn thất nghiệp. Tôi làm nhân viên cho một công ty nhà nước, lương không cao, gần chục triệu đồng. Nhà tôi và nhà vợ ở gần nhau, chỗ làm của tôi lại cách quê hơn 200 km nên mỗi tháng chỉ về nhà một lần. Dù xa nhau, chúng tôi vẫn hạnh phúc cho đến khi vợ mang thai.

Đáng tiếc, thai được gần hai tháng không phát triển, buộc phải bỏ, đó là cú sốc rất lớn với hai vợ chồng. Mâu thuẫn bắt đầu từ sau chuyện này. Gia đình tôi trách vợ yếu vì cô ấy vốn xanh xao, gầy gò nên mới xảy ra chuyện không may. Gia đình vợ biết được không vui. Vợ tôi rất đau lòng, vừa thương con vừa tủi thân nên suy sụp, khóc rất nhiều. Bố mẹ vợ và cả vợ đều trách tôi không bảo vệ được cô ấy trước những lời nói từ gia đình chồng.

Bố mẹ tôi và người thân đều là người quê, lời ăn tiếng nói nhiều khi không tế nhị, thường chê vợ tôi gầy yếu mà không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Tôi đi làm xa, vợ chồng thống nhất để vợ tôi ở nhà ngoại, hai ngày cuối tuần về nhà chồng, hoặc khi nào tôi về quê thì vợ sẽ về cùng. Về phía mình, tôi chưa bao giờ hết yêu thương vợ. Thấy vợ gầy, tôi luôn thúc giục vợ ăn uống, bồi bổ sức khỏe, không tranh cãi hay hơn thua với những người chê bai cô ấy. Tuy nhiên, sau tất cả những áp lực và tổn thương đó, vợ đòi ly hôn. Lý do là cô ấy cảm thấy nhà chồng không thương con dâu, còn tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ vợ.

Tôi không hề muốn ly hôn. Chúng tôi mới cưới được một năm, tôi vẫn rất yêu vợ và không muốn buông tay dễ dàng như vậy. Giờ tôi thật sự bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Liệu vợ còn yêu tôi không? Chúng tôi có nên ly hôn không? Nếu không, tôi phải xử lý thế nào để giữ được cuộc hôn nhân này?

Quốc Trường