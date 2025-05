Vờ cúng dường rồi cướp giật trong chùa

Kiên GiangVờ cúng dường cho chùa, Bùi Hữu Thọ, 29 tuổi, yêu cầu thối lại 400.000 đồng rồi cướp giật tiền trên tay phật tử.

Ngày 17/5, Thọ bị Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra, chiều 14/5 Thọ đến chùa Cái Đuốc, huyện Hòn Đất và ngỏ ý cúng dường 100.000 đồng với sư cả. Anh ta đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, được một phật tử (đang làm công quả tại chùa) thối lại tiền.

Thọ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Người này đang cầm xấp tiền chuẩn bị rút ra thì bị Thọ bất ngờ giật lấy, bỏ vào ba lô. Nạn nhân giằng co liền bị anh ta đạp ngã.

Khi Thọ tẩu thoát, nhà chùa đã báo công an. 30 phút sau vây ráp, công an bắt được nghi can đang lẩn trốn ở huyện Giồng Riềng.

Tại cơ quan điều tra, Thọ thừa nhận hành vi.

Ngọc Tài - Dương Đông