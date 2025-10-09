Nếu vợ đi làm lại chỗ cũ, tôi sẽ nộp đơn ly dị

Vợ muốn quay lại làm việc, tôi khuyên tìm nơi khác, việc gì cũng được, lương cao thấp không quan trọng, chỉ cần đừng quay lại công ty cũ.

Vợ tôi học kế toán, nhưng kỹ năng và kiến thức chuyên môn chưa thật vững. Bù lại, vợ rất giỏi giao tiếp, thân thiện, nói chuyện khéo nhưng hơi mau quên. Hơn 5 năm trước, sau khi nghỉ công việc sale, vợ tôi băn khoăn về hướng đi mới. Tôi khuyên vợ nên tiếp tục làm sale hoặc làm nhân sự. Tuy nhiên, vợ chọn quay lại làm kế toán cho một công ty pha chế sơn, với lý do "không muốn bỏ nghề" và muốn rèn thêm kỹ năng chuyên môn. Trong công ty, chị kế toán trưởng đảm nhận phần chính, còn vợ tôi chỉ phụ một phần và thường làm các công việc giống sale. Tuy vậy, môi trường làm việc khá tệ như mùi sơn, mùi hôi khó chịu khiến vợ thường xuyên than phiền và tôi trở thành người nghe, chia sẻ mọi bức xúc đó.

Khi vợ mang thai bé thứ hai khoảng 6 tháng, tôi khuyên vợ nên nghỉ dưỡng thai. Công ty đã tuyển người mới, còn vợ tôi liên tục trì hoãn việc nghỉ với lý do người mới chưa quen việc hoặc công ty không cho nghỉ. Có hôm vợ về than mệt vì phải làm trong kho, hít mùi sơn, hoặc chịu mùi ống cống bốc lên. Đến tháng thứ 7, tôi cố gắng thuyết phục nghỉ, thậm chí dọa sẽ không làm việc nhà nếu vẫn tiếp tục đi làm, nhưng vợ vẫn cứng rắn.

Khi thai hơn 8 tháng, tôi nói nếu không nghỉ thì sẽ ngừng chuyển lương, vợ cũng đồng ý, với đủ mọi lý do. Cuối cùng, một hôm đi làm về, vợ đau bụng dữ dội, tôi nhờ chị y tá (thuê chị này chăm bé sau sinh) đến kiểm tra, chị bảo có dấu hiệu sinh, chở đi bệnh viện, nhưng vợ tôi nhất quyết không đi, bảo là ráng chịu được, mai còn phải đi làm nữa, tôi và mọi người nói cách nào cũng vậy. Đến giữa khuya chịu hết nổi, vợ mới cho tôi gọi xe đưa đi sanh bé ở 36 tuần 2 ngày. Sau này, mỗi khi có chuyện căng thẳng, vợ lại lấy việc "sinh non" ra trách tôi.

Giờ con đã hơn 14 tháng, khỏe mạnh nhờ hai bên nội ngoại phụ chăm. Vợ muốn quay lại làm việc, tôi khuyên tìm nơi khác, công việc gì cũng được, lương cao thấp không quan trọng, chỉ cần đừng quay lại công ty cũ. Tuy nhiên, vợ vẫn nhất quyết muốn quay lại đó vì "lương cao, giờ tìm việc khó", bố mẹ vợ cũng ủng hộ quyết định đó. Thực tế, lương của vợ chỉ ở mức trung bình, một ngày lương của tôi bằng một tuần lương của vợ.

Thêm nữa, mỗi lần đứa bé lớn bị bệnh, tôi là người phải nghỉ chăm, còn vợ viện lý do công ty không cho nghỉ hoặc tiếc tiền. Tôi bị trầm cảm từ lúc vợ sinh đến giờ, vợ vẫn kiên quyết quay lại công ty cũ. Trong đầu tôi luôn có nhiều suy nghĩ tiêu cực nếu vợ thật sự quay lại đó làm việc. Vợ bảo ngày mai sẽ đi làm lại, tôi đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, dự định tối nay về đưa vợ ký. Mong anh chị cho tôi lời khuyên.

Hoàng Nam