Vợ của nguyên chủ tịch Công ty Tân Tân bị khởi tố

Bình DươngBà Châu Ngọc Phụng bị cáo buộc vai trò đồng phạm "không chấp hành án" với chồng - ông Trần Quốc Tân, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Tân Tân.

Ngày 6/2, Công an TP Dĩ An cho biết đã khởi tố bà Phụng, 54 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân (chuyên chế biến đậu phộng) về hành vi Không chấp hành án, theo Điều 380 Bộ luật Hình sự. Đây là tình tiết mới trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tân Tân.

Động thái này được đưa ra sau hơn 4 tháng TAND TP Dĩ An trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung hàng loạt dấu hiệu tội phạm tại doanh nghiệp thời ông Trần Quốc Tân làm Chủ tịch HĐQT và nhiều vấn đề liên quan đến bà Phụng, các nhân viên...

Công an TP Dĩ An cũng hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố vợ chồng cựu chủ tịch HĐQT Công ty Tân Tân, ông Trần Quốc Tuấn (57 tuổi, em ruột ông Tân) về tội trên.

Riêng ông Tân còn bị đề nghị truy tố về tội Trốn thuế.

Thời hoàng kim, Công ty Tân Tân có hơn 140 nhà phân phối, hơn 40.000 điểm bán lẻ ở hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại, chiếm 80% thị phần trong cả nước. Doanh nghiệp cũng xuất khẩu thành công đến Mỹ, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Đài Loan, Hong Kong...

Ông Trần Quốc Tân (áo hồng) và Trần Quốc Tuấn (phải) tại tòa hồi tháng 9/2024. Ảnh: Quốc Thắng

Công ty CP Tân Tân tại phường Bình An, TP Dĩ An, gồm 3 cổ đông góp vốn. Ông Tân sở hữu 6.400.000 cổ phần, nắm 80%; bà Phụng và ông Tuấn mỗi người 10%.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TP HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân với giá 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Công ty CP Tân Tân cũng cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Sau khi trở thành cổ đông, trong suốt thời gian dài bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhưng ông Tân không thực hiện.

Đến tháng 11/2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương. Gần 3 năm sau, ngày 27/9/2018, tòa ban hành bản án, buộc các thành viên HĐQT Công ty CP Tân Tân (vợ chồng ông Tân, ông Tuấn) phải "triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT của công ty theo đúng quy định pháp luật". Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu công ty (do ông Tân đại diện theo pháp luật) phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm.

Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 14/6/2019, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương nhận được đơn yêu cầu của bà Thanh, đã ban hành Quyết định thi hành án, buộc các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân thi hành. Tuy nhiên, ông Tân và 2 thành viên còn lại (bà Phụng và ông Tuấn) "không thi hành bản án mặc dù có điều kiện để thi hành án". Đến tháng 9/2020, cơ quan này tiếp tục ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Tân, Tuấn và bà Phụng nhưng họ vẫn không thi hành.

Ngày 9/4/2021, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương có công văn kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi Không chấp hành án.

Ngày 28/5/2022, đại diện theo ủy quyền của bà Thanh tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên HĐQT mới, thì vợ chồng ông Tân và Tuấn đều không đến; đồng thời có văn bản gửi tòa án yêu cầu hủy bỏ nghị quyết đại hội. Việc này thể hiện việc cố ý không thực hiện bản án của tòa án đã có hiệu lực luật pháp luật.

Bà Châu Ngọc Phụng đồng phạm với chồng như thế nào

Công an TP Dĩ An xác định, vợ chồng ông này và em trai có đủ điều kiện để thực hiện bản án, nhưng nếu thực hiện sẽ phải bầu lại thành viên HĐQT. Khi đó, bà Thanh chiếm giữ 45,83% cổ phần sẽ là người lãnh đạo doanh nghiệp chứ không phải ông Tân.

Còn ông Tuấn, bị can là em ruột của ông Tân, làm việc tại Công ty Tân Tân từ những ngày đầu mới thành lập với vai trò là quản lý sản xuất. Đến năm 2007, khi công ty này chuyển sang cổ phần, ông Tuấn được anh trai cho 10% (quy định Công ty Cổ phần phải có ít nhất từ 3 cổ đông trở lên) trở thành thành viên HĐQT của Công ty Tân Tân. Năm 2013, do kinh doanh thua lỗ, doanh nghiệp này ngừng hoạt động. Ông Tuấn cũng nghỉ việc, mọi điều hành đều do ông Tân thực hiện.

Cơ quan điều tra nhận định, mặc dù ông Tuấn không tham gia điều hành công ty từ năm 2013, nhưng với vai trò là thành viên HĐQT phải có trách nhiệm trong việc thực hiện bản án của TAND tỉnh Bình Dương đã có hiệu lực thi hành.

Kết luận điều tra bổ sung xác định, dù nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Công ty Cổ phần Tân Tân do ông Lê Minh Tâm đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Thanh thực hiện đã bãi miễn tư cách thành viên HĐQT của bà Phụng và ông Tân. Tuy nhiên, bà Phụng vẫn tham gia điều hành, thể hiện bằng việc ký các phiếu chi, ủy nhiệm chi để thanh toán các khoản tiền trong việc điều hành hoạt động của công ty.

"Quá trình thu thập chứng cứ theo yêu cầu điều tra bổ sung, kết quả thu được không có tình tiết làm thay đổi bản chất của vụ án", kết luận điều tra bổ sung nêu.

Riêng việc ông Lê Hồng Phương (ông Lê Hồng Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc mới của Công ty CP Tân Tân) tố giác ông Trần Quốc Tân, Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng về hành vi Tham ô tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức... cơ quan điều tra Công an thành phố Dĩ An tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Quốc Thắng