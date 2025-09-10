Vợ của cựu thủ tướng Nepal chết bỏng vì nhà bị phóng hỏa

Bà Rabi Laxmi Chitrakar tử vong tại bệnh viện vì bỏng nặng, sau khi ngôi nhà của gia đình bị người biểu tình phóng hỏa.

Bà Rajyalaxmi Chitrakar, vợ của cựu thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal, qua đời hôm 9/9 sau khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng của gia đình ở khu Dallu, thủ đô Kathmandu.

Bà mắc kẹt trong nhà và bị bỏng nặng, được đưa tới bệnh viện Bỏng Kirtipur để điều trị nhưng không qua khỏi. Ông Khanal, người giữ chức thủ tướng Nepal từ tháng 2 đến tháng 8/2011, vắng nhà thời điểm đó.

Thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal (phải) và vợ, bà Rabi Laxmi Chitrakar Khanal (trái) ở Kathmandu, Nepal, ngày 5/11/2011. Ảnh: AFP

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người, chủ yếu là GenZ, những người sinh từ năm 1997 đến 2012, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Những người biểu tình cho biết họ thất vọng với tình trạng tham nhũng và phô trương của cải của các quan chức chính phủ và gia đình họ. Người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh, phóng hỏa đốt nhà các lãnh đạo Nepal và trụ sở chính quyền, khiến hơn 20 người chết và hơn 300 người bị thương.

Chính phủ đã dỡ lệnh cấm mạng xã hội và thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã từ chức. Quân đội Nepal ngày 10/9 triển khai binh sĩ khắp cả nước để lập lại an ninh trật tự.

Hồng Hạnh (Theo Economic Times)