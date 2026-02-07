Vợ cũ và vợ mới cưới nhau khi chồng qua đời

MỹKhi người chồng qua đời để lại khối tài sản lớn nhưng không có di chúc, thay vì bước vào một cuộc chiến pháp lý, hai người vợ của ông quyết định cưới nhau.

Câu chuyện hy hữu xoay quanh ông Douglas Ishii, một giáo sư khoa học thần kinh. Bà Wendy, 78 tuổi, ở Colorado từng có 35 năm vợ chồng với Douglas. Hai người ly hôn năm 2017.

Năm 2018, ông Douglas kết hôn với Bo, 72 tuổi, cùng sống tại Washington. Dù đã có tổ ấm mới, vị giáo sư vẫn tự tay quản lý toàn bộ tài chính và thuế cho cả vợ cũ lẫn vợ mới.

Sự ra đi đột ngột của ông vào tháng 4/2025 đã để lại một bài toán khó. Ông có khối tài sản gồm 6 bất động sản cho thuê, đều đứng tên Wendy, nhưng không có di chúc.

Ảnh minh họa: People

Vốn "chẳng ưa gì nhau", hai bà Wendy và Bo buộc phải ngồi lại tại văn phòng luật sư Drake Johnson để tìm cách phân chia di sản. Nhưng thay vì tranh chấp, bà Wendy chủ động đề nghị chia đều tài sản cho bà Bo, dù luật sư khẳng định bà không có nghĩa vụ pháp lý này.

"Đó là điều đúng đắn cần làm. Tôi biết đó là điều mà Douglas mong muốn", bà Wendy nói.

Khi thực hiện nguyện vọng chia tài sản, luật sư Johnson đùa: "Về mặt tài chính, hai bà đã coi như kết hôn rồi. Sẽ dễ dàng hơn nếu hai người... kết hôn thật sự". Hai người phụ nữ nhìn nhau và tự hỏi: "Tại sao lại không?".

Ngày 4/1 vừa qua, một đám cưới chưa từng có đã diễn ra trong phòng khách của bà Wendy. Dưới sự chủ trì của chính luật sư Johnson, hai góa phụ trao nhau lời thề nguyện sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong tình bạn, tình thân và cùng nhau vượt qua những nỗi buồn đau trong cuộc sống.

Trong ngày trọng đại, cả hai đều giấu một lọ nhỏ tro cốt của Douglas trong áo ngực. Họ tin rằng, người chồng quá cố đang mỉm cười chứng kiến cảnh hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình giờ đây đã về chung một lối.

"Điểm chung giữa chúng tôi chính là Doug", bà Wendy tâm sự. Còn với bà Bo, người từng bị xem là "tiểu tam", cuộc hôn nhân này chính là sự cứu rỗi.

"Ai có thể hiểu cuộc sống của tôi hơn Wendy chứ? Chúng tôi có một mối liên kết đặc biệt vì cùng yêu một người đàn ông tuyệt vời", bà nói.

Nhật Minh (Theo People/The Denver Gazette)