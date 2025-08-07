Vợ cũ Ralf Schumacher giữ họ chồng để kiếm tiền

Cora Schumacher, MC truyền hình người Đức, tuyên bố sẽ không từ bỏ họ Schumacher vì vẫn có thể kiếm tiền từ danh tiếng này, dù chồng cũ Ralf đã ly hôn và công khai mối quan hệ đồng tính.

"Tại sao tôi phải từ bỏ họ này? Sẽ thật ngu ngốc nếu tôi làm vậy. Tôi sẽ giữ họ này miễn là còn có thể kiếm tiền từ nó", Cora nói trong cuộc phỏng vấn với báo Đức Bild.

Cora Schumacher (phải) và Ralf Schumacher thời còn mặn nồng. Ảnh: Motorsport

Ralf Schumacher là em trai của huyền thoại F1 Michael Schumacher. Ralf và Cora kết hôn năm 2001, ly thân vào năm 2009 và chính thức hoàn tất thủ tục ly dị vào năm 2015. Họ có một con trai chung - David Schumacher - cũng đang theo đuổi sự nghiệp đua xe, nối gót cha và chú.

Năm 2024, Ralf khiến dư luận bất ngờ khi công khai mối quan hệ đồng tính với chính trị gia người Pháp Étienne Bousquet-Cassagne.

Sau khi thông tin về Ralf được lan truyền, Cora tiết lộ đã phải tìm đến liệu pháp tâm lý để vượt qua cú sốc. Người mẫu, MC truyền hình người Đức thừa nhận không hề biết gì về việc này trong suốt thời gian hôn nhân và chung sống với Ralf.

"Tôi không biết. Nếu biết, tôi đã không cưới anh ấy. Tôi sẽ không đánh đổi cả cuộc đời mình, dù có bao nhiêu tiền đi nữa, và những năm tháng đẹp nhất của mình", Cora nói thêm.

Ralf Schumacher công khai mối quan hệ đồng tính với chính trị gia người Pháp Étienne Bousquet-Cassagne.

Dù đã chia tay gần một thập kỷ, cái tên Cora Schumacher vẫn gắn liền với gia đình tay đua lừng danh. Mối quan hệ hậu ly hôn giữa cô và Ralf thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những tình tiết gây tranh cãi. Truyền thông Đức ví von câu chuyện giữa họ như một "cuốn tiểu thuyết không hồi kết".

Phát biểu mới nhất của Cora về việc kiên quyết giữ lại họ "Schumacher" tiếp tục gây tranh luận. Một số ý kiến chỉ trích cô lợi dụng danh tiếng gia đình cũ để trục lợi, nhưng Cora không ngần ngại phản bác, cho rằng điều đó là hoàn toàn hợp lý và cô sẽ tiếp tục nếu điều đó mang lại lợi ích.

Ralf Schumacher từng thi đấu tại Công thức 1 từ năm 1997 đến 2007. Anh bắt đầu sự nghiệp với đội Jordan trước khi bước vào giai đoạn đỉnh cao cùng Williams, nơi Ralf giành được 6 chiến thắng chặng và 27 lần lên bục podium. Thành tích tốt nhất trong mùa giải của anh là hạng 4 chung cuộc vào các năm 2001 và 2002.

Sau khi rời F1, Ralf tiếp tục thi đấu tại giải đua xe du lịch Đức (DTM) trong vài mùa giải, rồi chuyển sang làm bình luận viên thể thao và cố vấn đua xe. Hiện tại, anh đồng hành cùng con trai 23 tuổi David Schumacher - tay đua trẻ đang thi đấu tại các giải đua cấp độ thấp hơn ở châu Âu.

Sau khi công khai mối quan hệ đồng tính với chính trị gia người Pháp Étienne Bousquet-Cassagne, Ralf khẳng định muốn minh bạch về bạn đời, sống một cuộc sống bình thường, chứ không nhằm tuyên ngôn chính trị nào. Anh cũng nói rằng không lường trước được mức độ chú ý từ truyền thông, và bày tỏ sự cảm kích khi chứng kiến phản ứng tôn trọng từ cộng đồng F1.

Ralf Schumacher (phải) là em trai huyền thoại F1 Michael Schumacher. Ảnh: AP

Anh trai của Ralf, Michael Schumacher thi đấu ở giải Công thức 1 từ năm 1991 và giải nghệ năm 2012. Anh và Lewis Hamilton cùng nắm cùng giữ kỷ lục 7 lần giành danh hiệu vô địch thế giới các tay đua Công thức 1, vào các năm 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 và 2004.

Schumacher đã không xuất hiện trước công chúng kể từ vụ tai nạn trượt tuyết tháng 12/2013 ở dãy núi Alps của Pháp khiến anh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng suýt tử vong. Hiện, cựu tay đua người Đức được chăm sóc đặc biệt tại nhà. Gia đình vẫn hy vọng có thể giúp ông tỉnh lại, nhưng ít cung cấp thông tin về tình trạng của huyền thoại này.

