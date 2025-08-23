Vợ cũ quá ác khi lấy chồng mới nhưng không mang theo con

Nghe người ta nói con trẻ không được ở với mẹ thì ở với cha nhưng giờ con tôi thật sự chua xót.

Tôi gần 40 tuổi. Vợ cũ lấy chồng mới sau chia tay gần 12 năm. Chúng tôi có một con chung gần 12 tuổi, cũng là 12 năm tôi đi về thăm con nhưng chưa từng được đón con về nội chơi. Ngày con còn bé, mẹ con đi làm xa, tôi rủ con về chơi thì ông bà ngoại không cho. Lúc ra về, con khóc mà tôi đứt ruột. Đến cách đây hơn hai năm, tôi xuống nói chuyện với ông bà ngoại và muốn xin mẹ con cho con về nội chơi, mẹ con chửi tôi không tiếc lời. Buồn hơn là con đang đứng đó.

Trước đến giờ, tôi vẫn đi về thăm nom con, không được quá nhiều vì tôi đi làm xa nhưng một năm khoảng mười lần trên 12 tháng, lễ tết vẫn xuống thăm mua quần áo. Năm học mới, tôi thường cho một khoản tiền, không quá lớn nhưng gọi là tiền sách vở, học hành. Tôi không qua lại thường xuyên được, thôi thì nhờ ông bà và mẹ cháu nuôi nấng, dạy dỗ. Tôi nói rõ như vậy để mọi người hiểu được con là một phần cuộc sống của tôi.

Tháng trước tôi xuống thăm, ông ngoại con nói mấy hôm nữa trời mát cho con về chơi với ông bà nội và chú thím. Chú nó cũng thi thoảng xuống thăm. Tôi mới nói "thế còn mẹ con". Ông nói để ông bảo cho. Nhưng thật ra tôi tìm hiểu, mẹ con vừa lấy chồng mới và không mang con theo. Tôi không trách cứ hay buồn gì cả vì thực lòng tôi cũng mong mẹ con sớm xây dựng hạnh phúc mới. Chúng tôi chia tay đã quá lâu. Phần tôi cũng có tìm hiểu vài người nhưng không đi đến đâu.

Về nguyên nhân sâu xa đổ vỡ hôn nhân, chỉ người trong cuộc hiểu rõ, nhưng thú thực sau này suy nghĩ lại, tôi thấy chuyện không quá lớn để mẹ con đối xử với tôi và con như vậy. Tôi nói vậy không có ý che đậy lỗi lầm nhưng hôn nhân không hạnh phúc cũng không hẳn từ một phía. Mười hai năm qua là cả một quãng thời gian dài, cả tuổi thơ con, tôi không thể nào bù đắp được. Nghe người ta nói con trẻ không được ở với mẹ thì ở với cha nhưng giờ con tôi thật sự chua xót.

Tôi không có ý định giành con về nuôi vì tôi đi làm xa để con ở nhà với ông bà nội thì khác nào con ở với ông bà ngoại và con đã quen nếp sống dưới đó, sẽ không bị đảo lộn. Tôi chỉ thấy mình may mắn vì sắp được đón con về chơi nhưng cũng cảm thấy mẹ của con thực sự quá ác với con.

Xuân Lâm