Vợ cũ mang con đi sống ở nơi khác, có cần phải được tôi đồng ý?

Vợ cũ sắp mang con chung chuyển hẳn từ Hà Nội vào TP HCM, tôi ngăn cản vì như vậy quá xa thì cô ấy nói: "Anh muốn thăm con thì phải tìm cách".

Sau ly hôn, con trai tám tuổi của tôi về ở với mẹ. Hai nhà cách 7 km nên cha con vẫn gặp nhau đều đặn, cuối tuần nào tôi cũng lái xe đón con đi chơi, gặp ông bà.

Mới đây, vợ tôi bất ngờ thông báo sẽ chuyển vào TP HCM làm việc, đưa cả con theo. Tôi phản đối, vì con đang học ổn định, lại có ông bà nội ngoại gần gũi, giờ chuyển đi xa cả ngàn cây số thì chẳng khác nào chia cắt bố con.

Tôi không tiếc tiền hay thời gian, nhưng chuyện mỗi tuần lái xe 15 phút khác hẳn chuyện mỗi tuần phải đặt vé máy bay bay vào Nam.

Vợ nói tôi không có quyền ngăn: "Anh không vào thăm con được là do anh kém cỏi, tiếc tiền, tiếc thời gian. Yêu thì tìm cách, không yêu thì tìm lý do". Tôi chỉ muốn được gặp con như trước để cháu cảm nhận bố vẫn luôn ở bên.

Tôi nói ly hôn rồi nhưng con vẫn là con chung, việc đưa con đi xa phải có ý kiến của cả hai bên. Vợ lại bảo: "Chỉ ra nước ngoài mới cần sự đồng ý, còn trong nước thì tôi muốn đi đâu là quyền của tôi".

Giờ tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Vợ tôi có quyền tự ý đưa con vào TP HCM không? Hành động đó có được xem là cố tình cản trở quyền thăm con của tôi không? Nếu tôi muốn ngăn, hoặc yêu cầu tòa xem xét lại việc thay đổi nơi cư trú của con thì phải làm thủ tục ra sao?

Pháp luật có quy định khi ly hôn, người nuôi con phải được sự đồng ý, ý kiến của vợ/chồng cũ khi thay đổi nơi ở hoặc đưa con đi xa? Cụ thể quy định thế nào?

Tôi xin cảm ơn!

Độc giả Minh Tuấn

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn