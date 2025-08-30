Hụt hẫng khi vợ cũ có người mới sau ba tháng ly hôn

Vợ luôn lạnh nhạt và bảo sẽ không bao giờ quay lại với tôi dù thế nào đi nữa, nhưng tôi hiểu cô ấy vẫn còn tình cảm với mình.

Tôi 31 tuổi, vợ 27 tuổi, yêu nhau ba năm, kết hôn bốn năm, có với nhau bé gái 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Vợ chồng tôi ly hôn được hai tháng. Chúng tôi đến với nhau vì cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu của lứa tuổi mười tám đôi mươi, lúc ấy cuộc sống luôn thật hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Khoảng thời gian ấy ai cũng phải ngưỡng mộ vì tình yêu của hai đứa. Tôi không phải là người đàn ông lãng mạn như những chàng trai ngoài kia nhưng với tôi, gia đình luôn là số một, đi đâu tôi cũng muốn đưa hai mẹ con đi cùng. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, mọi chuyện lại diễn ra không như mơ. Hai vợ chồng chung sống cùng bố mẹ và chị tôi, và rồi những xích mích lớn nhỏ bắt đầu từ đây.

Khoảng thời gian đầu sinh con, chính sự vô tâm của tôi khiến vợ luôn cảm thấy đơn độc. Những lúc cô ấy cần tôi nhất thì tôi không thể ở cạnh chia sẻ, cộng với áp lực phải chung sống với bố mẹ chồng khiến nhiều lần tình cảm chúng tôi rạn nứt. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, cái tôi của cả hai rất cao, tính khí tôi không biết nhường nhịn vợ. Nhưng sau tất cả, cô ấy vẫn luôn vun đắp mối quan hệ này và chúng tôi lại hạnh phúc với nhau.

Đỉnh điểm một hôm, chúng tôi cãi nhau rất to, cô ấy mang con về nhà ông bà ngoại. Sau nhiều lần xin lỗi, hứa hẹn, chúng tôi làm lành và cô ấy quay về. Nhưng bố mẹ tôi thay vì hỏi han lo lắng cho cô ấy, lại tỏ ra không hài lòng, chì chiết, trách móc tại sao cô ấy lại bỏ về nhà ông bà ngoại. Còn tôi, thay vì đứng ra bảo vệ cô ấy, lại chỉ biết im lặng. Ngày hôm đó, chưa bao giờ tôi thấy vợ khóc nhiều đến thế. Nhưng cô ấy vẫn chọn nhẫn nhịn, vì chồng vì con, tha lỗi cho tôi dù trái tim đã có nhiều tổn thương, có lẽ vì cô ấy vẫn yêu tôi rất nhiều.

Sau đó chúng tôi quyết định thuê nhà ở riêng, những tưởng mọi chuyện buồn sẽ qua đi, chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không, cuộc đời không như là mơ. Thời điểm đó, cô ấy bận bịu với công việc trường lớp, thường đi làm về muộn, về đến nhà lại lao vào làm các công việc nội trợ, còn tôi thì vẫn vô tâm như vậy, không chia sẻ gánh nặng với cô ấy. Tôi không hiểu sao vào lúc đó mình lại như vậy, dù tình cảm của tôi đối với vợ chưa bao giờ thay đổi. Nhiều hôm về đến nhà, vợ thấy tôi và con đã ngủ, cô ấy vẫn phải soạn bài, dọn nhà.

Chúng tôi ở riêng được một năm thì chủ nhà đòi nhà để bán. Điều này có thể là giọt nước tràn ly vì trước đó vợ đã bảo tôi lo chuyện nhà cửa nhưng tôi luôn tỏ ra thờ ờ, dù cô ấy luôn cố gắng tìm nhà, một mình cô ấy lo toan hết mọi thứ. Có lẽ vì vậy cô ấy đã quyết định ly hôn với tôi. Tôi không đồng ý ly hôn và cố gắng níu kéo nhưng vợ vẫn cương quyết. Vì biết tính cô ấy nên tôi đành chấp nhận dù vẫn yêu vợ và thương con rất nhiều.

Sau đó, tôi thường xuyên qua lại nhà vợ để gặp cô ấy và chăm sóc con. Mẹ vợ luôn muốn vun đắp và hàn gắn mối quan hệ này vì bà cảm nhận được tình cảm và sự hối hận muộn màng của tôi. Nhưng vợ luôn lạnh nhạt và bảo sẽ không bao giờ quay lại với tôi dù thế nào đi nữa, nhưng tôi hiểu cô ấy vẫn còn tình cảm với mình, chỉ là vết thương lòng quá lớn thôi.

Ba tháng sau khi ly hôn, cô ấy bảo với tôi đã có người khác và cô ấy cảm thấy an toàn và có thể lo được cho cô ấy. Trước đó, tôi cứ nghĩ bằng tình yêu và sự chân thành của mình cùng con gái, cô ấy sẽ suy nghĩ lại và quay về bên mình. Nhưng giờ tôi thấy hụt hẫng và mất phương hướng. Tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Làm sao để tôi có thể trở về bên vợ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Mạnh Thắng