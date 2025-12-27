Vợ cũ Jeff Bezos làm từ thiện hơn 26 tỷ USD

Sau khi ly dị nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos năm 2019, bà Mackenzie Scott tập trung làm từ thiện và đã cho đi 26,3 tỷ USD.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân giữa tháng này, MacKenzie Scott (55 tuổi) - vợ cũ ông chủ Amazon Jeff Bezos - cho biết năm nay, bà đã quyên góp 7,17 tỷ USD cho 225 tổ chức. Việc này nâng tổng số tiền bà cho đi từ năm 2019 lên 26,3 tỷ USD.

Các khoản quyên góp được phân bổ cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận. Trong đó, có một số trường cao đẳng và đại học dành cho người da màu, các tổ chức tập trung giải quyết vấn đề như nghèo đói, bất công xã hội và biến đổi khí hậu.

"Số tiền này có thể sẽ được nhắc đến trên các bản tin. Nhưng dù lớn đến đâu, nó cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với những hành động quan tâm, sẻ chia giữa con người với nhau", Scott viết trên trang cá nhân.

Mackenzie Scott tại một sự kiện ở California năm 2018. Ảnh: Reuters

Theo Forbes, với 26,3 tỷ USD, Scott chỉ đứng sau hai tỷ phú khác là Warren Buffett và Bill Gates về tổng số tiền làm từ thiện trong suốt cuộc đời. Tạp chí này hiện ước tính tài sản của vợ cũ Jeff Bezos khoảng 29,9 tỷ USD. Bà trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới sau khi ly hôn nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos năm 2019, và nhận 4% cổ phần của hãng.

Sau khi ly hôn, Scott ký Cam kết Cho đi (Giving Pledge), nhằm quyên góp phần lớn tài sản của mình làm từ thiện. Kể từ đó, bà thường xuyên được đưa vào danh sách tỷ phú hào phóng nhất thế giới. Bà giao cho một nhóm cố vấn đẩy nhanh hoạt động từ thiện, bằng cách xác định "những tổ chức có đội ngũ lãnh đạo mạnh và hiệu quả" trong nhiều lĩnh vực.

Mackenzie Scott muốn dành "sự chú ý đặc biệt cho các tổ chức hoạt động tại những cộng đồng đối mặt với nguy cơ thiếu an ninh lương thực cao, bất bình đẳng chủng tộc lớn, tỷ lệ nghèo địa phương cao và khả năng tiếp cận nguồn vốn từ thiện thấp".

Trong bài viết hồi giữa tháng, Scott dẫn số liệu từ Giving USA, cho biết người Mỹ đã quyên góp hơn 590 tỷ USD cho hoạt động từ thiện năm 2024. Dù vậy, bà cho rằng phần lớn hoạt động từ thiện tại Mỹ - dù là tiền bạc hay các hình thức khác - vẫn diễn ra ở quy mô tương đối nhỏ.

Bà cũng đưa ra ví dụ về những lần mình được giúp đỡ trước khi trở nên giàu có, từ đó truyền cảm hứng cho hoạt động từ thiện sau này. Đó là một nha sĩ địa phương đã chữa răng miễn phí khi thấy bà dùng keo gắn răng giả để cố định chiếc răng bị vỡ thời đại học. Một người bạn cùng phòng tại Đại học Princeton thì cho Scott vay 1.000 USD khi thấy bà khóc, để bà không phải bỏ học năm thứ 2.

Scott đã nối gót các nhà từ thiện nổi tiếng khác áp dụng chiến lược "đầu tư tạo ra ảnh hưởng". Bà rót tiền vào các quỹ và các công ty cung cấp giải pháp cho vấn đề xã hội, sau đó lấy lợi nhuận và quyên góp cho các tổ chức khác.

"Thay vì bỏ tiền vào tài khoản ngân hàng hay chứng khoán, tôi muốn rót tiền vào những nơi có mục tiêu mang tính sứ mệnh, như hỗ trợ phụ nữ hay người da màu", bà khẳng định.

