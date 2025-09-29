Chồng nói tôi ích kỷ khi không chịu được vợ cũ của anh quấy rối

Sau khi kết hôn, tôi có cuộc sống thật hạnh phúc cho đến một ngày vợ cũ của chồng tìm cách quấy rối.

Tôi 27 tuổi, cuộc sống khá ổn định khi làm nhân viên cơ quan nhà nước. Gia đình tôi không giàu có nhưng khá giả, đủ ăn. Tôi nhỏ nhắn, ưa nhìn nên không ít người theo đuổi. Sau khi tôi gặp một vài biến cố ở mối tình trước, niềm tin về một gia đình hạnh phúc trong tôi hoàn toàn tắt lịm. Cho đến một ngày tôi gặp được anh, anh xuất hiện và cho tôi một tia hy vọng về tương lai tươi đẹp.

Anh 37 tuổi, phong độ, trầm lặng, điềm tĩnh, tạo cho tôi ấn tượng khá tốt về một người đàn ông đáng tin cậy mà tôi đang tìm. Anh bắt đầu theo đuổi tôi, trong khi tôi chỉ là nhân viên bình thường, còn anh đầy quyền lực, có địa vị xã hội. Theo tôi được biết, anh từng ly hôn và có bé trai 6 tuổi. Mặc dù gia đình và bạn bè khuyên nhiều, bản thân cũng trăn trở, thế nhưng tôi lại bỏ qua tất cả và quyết định đến với anh.

Tôi tìm hiểu kỹ, được biết vợ chồng anh chia tay vì chị ngoại tình. Anh yêu chị quá nên khi chia tay, tất cả của cải đều giao cho chị, kể cả cậu con trai. Thế nhưng anh không bao giờ hết hận chị, chỉ gửi tiền để lo cho con và hỏi thăm con, không liên lạc chuyện gì khác. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh nên sau một thời gian tìm hiểu đã chấp nhận lời cầu hôn. Tôi nhỏ hơn anh 10 tuổi, anh va chạm với cuộc sống nhiều hơn nên nhiều lúc tôi làm sai, anh mắng rồi chỉ bảo tôi.

Sau khi nghe tin chúng tôi sắp kết hôn, vợ cũ của anh ấy bắt đầu cảm thấy hối hận, muốn quay về. Tôi thầm lặng cho qua mọi chuyện, chấp nhận hàng ngày anh liên lạc hỏi thăm con, trao đổi hình ảnh của con, chu cấp định kỳ hàng tháng cho con để hoàn thành trách nhiệm của một người cha.

Sau khi kết hôn, tôi tưởng chị biết vậy mà không còn quấy rối chúng tôi nữa, nếu có liên lạc cũng chỉ vì con thôi. Vậy mà mới kết hôn được hai tháng, tôi vô tình phát hiện tin nhắn của chị ấy gửi cho chồng tôi: "Nếu anh có con với vợ mới, em sẽ không bao giờ cho con về thăm anh nữa", "Con nói nếu ba có thêm con, nó sẽ không thương con của ba, chỉ thương con của mẹ sinh ra thôi", "Anh lo cho con còn thua cậu nó lo cho nó nữa"...

Chính chị nhất quyết ra đi, đòi ly dị trong khi anh từng yêu thương hết mực. Anh còn nài nỉ chị ở lại vài năm cho con lớn hơn tí nữa rồi đi, nhưng vì người chị yêu, chị nỡ xách vali ra đi, gom hết tài sản có giá trị trong nhà, chỉ để lại anh căn nhà trống rỗng với nỗi buồn cô đơn. Điều tôi buồn phiền là thái độ của anh với tin nhắn vợ cũ gửi. Anh không hề tỏ thái độ dứt khoát mà chỉ nhắn nhẹ nhàng: "Anh đang cố gắng lo cho hai mẹ con em", "Anh thương con lắm", "Anh giao con cho em vì từng yêu em rất nhiều, em muốn gì anh cũng chiều"... Tôi khó chịu vô cùng.

Bây giờ tôi muốn có con nhưng tâm trạng thế này sợ ảnh hưởng đến con, sợ vợ cũ anh ngày nào cũng nhắn tin quấy rầy. Nói ra thì chồng bảo tôi ích kỷ, chẳng lẽ tôi yêu và bảo bọc con anh ấy vậy chưa đủ sao, hay tôi còn phải yêu luôn vợ cũ của chồng mới gọi là người có tấm lòng khoan dung, rộng lượng? Mong các anh chị đã có kinh nghiệm trong cuộc sống, cho tôi vài lời khuyên chân thành. Tôi sợ và rối lắm.

Quỳnh Hoa