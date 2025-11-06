Vờ có 'nguồn tin nóng' để chiếm đoạt 196 triệu đồng của công an 16 địa phương

Lai ChâuQuách Văn Lập vờ có nguồn tin nóng về buôn lậu để chiếm đoạt 196 triệu đồng của công an 16 tỉnh thành và nhắn tin lừa Phó giám đốc Công an tỉnh.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt khẩn cấp Quách Văn Lập, 40 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quách Văn Lập tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, Lập từng làm bốc vác tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân, tỉnh Quảng Ninh nên biết sơ qua về hoạt động buôn lậu. Từ đó, anh ta nghĩ ra chiêu vờ có nguồn tin về các đường dây buôn lậu rồi nhắn tin cho lực lượng công an.

Các tin nhắn của Lập thường bắt đầu bằng việc "có nguồn tin nóng, muốn phối hợp để giúp công an". Bằng cách này, Lập tiếp cận nhiều cán bộ công an ở các địa phương khác nhau, tự giới thiệu đang có thông tin về tình hình buôn lậu ở Móng Cái - Quảng Ninh về Hà Nội.

Sau khi lấy được lòng tin của công an, Lập đề nghị chuyển tiền hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin, từ 5 đến 10 triệu đồng một lần. Nhận được tiền cán bộ chuyển khoản, anh ta liền cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 2/11, Lập nhắn tin cho đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu về việc "muốn báo tin hàng lậu là điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu" và xin số điện thoại của Trưởng phòng cảnh sát kinh tế để trao đổi nghiệp vụ.

Nhận thấy nhiều điểm bất thường, đại tá Đăng chỉ đạo xác minh. Sau ba ngày, công an đã xác định Lập đang ở tỉnh Phú Thọ, chuyên dùng điện thoại và mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo.

Lập nhắn tin cho Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Lập khai do kinh tế khó khăn nên nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền. Từ năm 2024 đến nay, anh ta đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc, chiếm đoạt gần 196 triệu đồng của cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành.

"Hành vi của Lập không chỉ thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật, mà còn xúc phạm danh dự, hình ảnh của lực lượng thực thi công vụ", Công an tỉnh Lai Châu đánh giá và nhận thấy tội phạm công nghệ cao và lừa đảo qua mạng đang ngày càng biến tướng tinh vi, sẵn sàng nhắm tới cả lực lượng bảo vệ pháp luật.

Phạm Dự