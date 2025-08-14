Vợ cố diễn viên Đức Tiến trưng 'chứng cứ gửi tiền từ Mỹ' mua nhà đất

TP HCMPhía hoa hậu áo dài Dallas Bình Phương - vợ Đức Tiến, nộp cho tòa các tài liệu nhiều lần chuyển tiền từ Mỹ về để chồng mua đất, xây nhà ở Thủ Đức trước khi kết hôn.

Ngày 14/8, TAND TP HCM mở phiên họp công khai chứng cứ mới, đồng thời tiếp tục tổ chức phiên hòa giải về vụ án tranh chấp di sản thừa kế của Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) là nhà đất tại TP Thủ Đức và Long An.

Nguyên đơn Nguyễn Bình Phương và bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ chồng) đều vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện, luật sư. Tại phiên họp hôm nay, các bên công khai kết quả định giá nhà, đất đang tranh chấp là 7,2 tỷ đồng.

Nguyên đơn đề nghị chia một phần di sản cho mẹ chồng

Người đại diện theo ủy quyền cho Bình Phương đã gửi tòa bản trình bày cùng nhiều tài liệu gồm email, hình ảnh và giao dịch... được cho là chứng cứ đã chuyển tiền từ Mỹ về cho Đức Tiến mua đất, xây nhà trước khi tổ chức đám cưới.

Theo phía Bình Phương, chị và diễn viên Đức Tiến quen nhau từ năm 2007, đính hôn năm 2008. Trong thời gian này, gia đình chị đã hỗ trợ 50.000 USD để cả hai mua đất, xây nhà tại Thủ Đức. Tháng 10/2008, Đức Tiến mang về Việt Nam 10.000 USD tiền mặt, phần còn lại chị gửi qua dịch vụ chuyển tiền. Cuối năm đó chị tiếp tục mang thêm 10.000 USD để hỗ trợ việc xây dựng.

Năm 2009, quá trình xây nhà, Đức Tiến liên tục gửi email kèm hình ảnh cập nhật tiến độ từ lúc động thổ cho đến khi ngôi nhà hoàn thiện, chứ không phải cải tạo lại ngôi nhà cũ như phía bà Ánh khai. Bình Phương cho biết thời gian này chị làm việc tại văn phòng luật sư ở Texas, có thu nhập để tiếp tục gửi tiền về. Ngoài ra, chồng chị còn vay mượn thêm để hoàn tất công trình.

Tháng 3/2011, trước khi đăng ký kết hôn và làm thủ tục bảo lãnh chồng sang Mỹ, chị về Việt Nam mang theo 10.000 USD để thanh toán nợ. Cùng thời điểm, căn nhà tại Thủ Đức, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đứng tên Đức Tiến. Tuy nhiên, Bình Phương khẳng định đây là tài sản hình thành từ nguồn tiền và công sức của cả hai vợ chồng.

Đức Tiến trong phim điện ảnh "Đóa hoa mong manh". Ảnh: BHD

Ngoài căn nhà này, năm 2015, vợ chồng chị còn mua thêm thửa đất tại Long An (nay là Tây Ninh). Tuy Đức Tiến là người đứng tên nhưng chị là người gửi tiền từ Mỹ về để mua. Việc này được thể hiện trong email ngày 11/12/2015 đã gửi cho tòa.

Phía nguyên đơn cũng cung cấp thông tin, từ năm 2020 đến 2023, khi sửa chữa, nâng cấp căn nhà ở Thủ Đức để bán, Đức Tiến đã nhiều lần chuyển tiền từ Mỹ về (tổng cộng hơn 20.500 USD và 180 triệu đồng tiền mặt) để người thân, hoặc trực tiếp trả cho đơn vị thi công. Do không thống nhất được giá bán nên căn nhà này sau đó chồng chị cho thuê.

Bình Phương cho rằng lời khai của mẹ chồng về việc sinh sống tại ngôi nhà từ năm 2009 và có đóng góp là "không đúng thực tế". Theo chị, bà Ngọc Ánh được chồng thu xếp chỗ ở tại Biên Hòa từ năm 2020. Còn nhà đất ở Thủ Đức và thửa đất tại Long An đều được hình thành, sửa chữa trong thời kỳ hôn nhân, từ công sức và tài chính của hai vợ chồng, nên là tài sản chung theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Trước khi chết, chồng chị đã để lại di chúc cho chị được sở hữu căn nhà tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Do đó, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị được nhận hiện vật là các tài sản trên, đồng thời chấp nhận thanh toán cho bà Ánh phần giá trị tương đương với 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc (theo Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015), tức khoảng hơn 600 triệu đồng.

Bị đơn đề nghị được chia hơn 50%

Trong đơn phản tố trước đó, bà Ngọc Ánh cho biết, căn nhà tại TP Thủ Đức được bà và con trai mua vào năm 2009. Do bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, hơn nữa không am hiểu pháp luật nên đã để một mình Đức Tiến đại diện giao dịch và đứng tên, nhằm thuận tiện cho việc làm thủ tục.

Căn nhà này lúc mua chỉ có một tầng, vách gạch, mái tôn. Về sau mẹ con bà cùng bỏ tiền xây dựng lại thành căn nhà 3 tầng khang trang. Bà cùng con trai và chị gái Đức Tiến ở cho đến nay.

Năm 2011, Đức Tiến kết hôn với Bình Phương. Cũng trong thời gian này, do thay đổi trong chính sách pháp luật và nhu cầu đổi sổ mới nên con trai bà đã liên hệ với cơ quan chức năng để cấp lại sổ. Sổ được cấp lại đứng tên Đức Tiến vào ngày 25/4/2011 (sau 10 ngày đăng ký kết hôn). Sau đó, vợ chồng Đức Tiến sang Mỹ định cư. Căn nhà trên để lại cho bà và chị gái Đức Tiến quản lý sử dụng và đóng thuế phí cho nhà nước.

Bà Ánh cho rằng mình không chỉ đóng góp công sức, tiền bạc để mua căn nhà, mà còn là người bảo quản, gìn giữ từ lúc con trai sang Mỹ định cư. Vợ Đức Tiến không rõ về nguồn gốc căn nhà và việc cấp sổ, nên lầm tưởng là tài sản chung của hai vợ chồng.

Đối với bản di chúc ngày 9/8/2023 của con trai mà Bình Phương đưa ra, dù đã được công chứng ở Mỹ nhưng theo bà Ánh là "không phù hợp pháp luật Việt Nam". Vì vậy, bà yêu cầu tòa không công nhận giá trị pháp lý của di chúc này. Bà đề nghị nhận 50% giá trị căn nhà tại TP Thủ Đức; 50% giá trị thửa đất tại Long An. Phần giá trị còn lại bà Ánh đề nghị tòa chia đều cho các hàng thừa kế thứ nhất gồm: bà Ánh, con dâu và cháu nội (con Đức Tiến).