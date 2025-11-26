Vợ cố diễn viên Đức Tiến phản đối việc mẹ chồng 'có công quản lý di sản'

TP HCMHoa hậu Áo dài Dallas Bình Phương không đồng ý tòa sơ thẩm xác định mẹ chồng có công quản lý di sản của cố diễn viên Đức Tiến và được hưởng 10% giá trị nhà đất ở Thủ Đức.

Phía Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến) vừa nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP HCM - về tranh chấp di sản thừa kế với mẹ chồng Nguyễn Ngọc Ánh liên quan đến di sản Đức Tiến để lại.

Nguyên đơn cho rằng, một phần nội dung bản án ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cô đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại và công nhận cô sở hữu 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình Phước (trước đây là phường Linh Đông, TP Thủ Đức) và một thửa đất tại Long An, nay là tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, Bình Phương không đồng ý việc bà Ánh được hưởng 10% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình vì "không có đóng góp về tài chính" trong việc hình thành khối tài sản này. Bởi Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 xác định tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, trừ khi chứng minh được là tài sản riêng.

Bình Phương cũng phản đối việc tòa sơ thẩm cho rằng bà Ánh "có công quản lý, tôn tạo tài sản" vì bà trông coi nhà chỉ là thỏa thuận tạm thời, không làm tăng giá trị tài sản.

Cuối cùng, nguyên đơn đề nghị tòa xác định di sản Đức Tiến để lại là phần tài sản sau khi trừ chi phí chữa bệnh và mai táng hợp lý tại Mỹ.

Đại diện các bên đương sự tại phiên tòa hồi tháng 10. Ảnh: Hải Duyên

Trước đó, bà Ánh cũng kháng cáo toàn bộ bản án, cho rằng TAND TP HCM chưa xem xét đánh giá toàn diện, đầy đủ các chứng cứ trong hồ sơ; có sự nhầm lẫn trong áp dụng pháp luật dẫn tới việc ban hành bản án không khách quan cũng như đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của mình.

Bà đề nghị tòa cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố trước đó của mình. Tức, đề nghị HĐXX không công nhận di chúc lập tại Mỹ (Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho vợ) là hợp pháp tại Việt Nam. Bà cho rằng căn nhà ở Thủ Đức là tài sản chung của bà và con trai, nên đề nghị chia đôi và bà được nhận hiện vật là căn nhà. Còn thửa đất ở Long An, bà cho rằng đó là tài sản riêng của Đức Tiến, đề nghị chia đều theo pháp luật cho bà, con dâu và cháu nội.

Hồi tháng 5/2024, Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 do nhồi máu cơ tim tại một bệnh viện ở California, Mỹ. Sau đó, vợ anh – Bình Phương – xuất trình di chúc thể hiện Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho mình. Bà Ánh (mẹ Đức Tiến) cho rằng di chúc "không hợp pháp", hai bên phát sinh tranh chấp. Không thỏa thuận được, tháng 3 năm nay Bình Phương khởi kiện yêu cầu chia di sản.

Ngày 28/10, TAND TP HCM xử sơ thẩm, xác định di chúc lập tại Mỹ hợp pháp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Di sản của Đức Tiến gồm nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (nay là Hiệp Bình), trị giá 6,2 tỷ đồng và một thửa đất ở Long An (nay là Tây Ninh), trị giá khoảng một tỷ đồng.

Tòa không chấp nhận quan điểm của Bình Phương cho rằng toàn bộ tài sản là hình thành trong thời kỳ hôn nhân, bởi căn nhà được mua trước khi kết hôn và thửa đất đã thanh toán 70% trước thời điểm đăng ký kết hôn. Với tư cách giám hộ hợp pháp của con gái, Bình Phương được hưởng và quản lý hơn 70% tổng giá trị di sản; tòa giao cô nhận phần hiện vật và hoàn trả lại tiền tương ứng cho bà Ánh.

Đối với phía bị đơn, tòa bác lập luận của bà Ánh cho rằng căn nhà là tài sản chung giữa bà và con trai, do không có chứng cứ thể hiện đóng góp.

HĐXX tuyên bà Ánh và cháu ngoại được hưởng 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc di chúc, tương ứng hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, do bà Ánh trực tiếp trông coi và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với căn nhà sau khi Đức Tiến sang Mỹ, tòa cho bà hưởng thêm 10% giá trị căn nhà. Tổng cộng, bà Ánh được nhận hơn 2 tỷ đồng.

Hải Duyên