Vợ cố diễn viên Đức Tiến được quyền sở hữu di sản của chồng

TP HCMTòa xác định di chúc Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho Bình Phương là hợp pháp, song ghi nhận mẹ anh có công sức quản lý nên được hưởng một phần.

Ngày 28/10, sau nhiều giờ xét xử, TAND TP HCM tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Bình Phương - Hoa hậu áo dài Dallas Bình Phương, và bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ chồng) liên quan đến tranh chấp di sản thừa kế của Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến).

Tòa xác định, di chúc của Đức Tiến lập tại Mỹ là hợp pháp được hợp pháp hóa lãnh sự nên có giá trị. Tài sản thừa kế Đức Tiến để lại gồm nhà đất ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình, trị giá 6,2 tỷ đồng) và một thửa đất tại Long An (nay là Tây Ninh, trị giá một tỷ).

Tuy nhiên, tòa không chấp nhận quan điểm của Bình Phương cho rằng tài sản cố diễn viên để lại là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Bởi căn nhà nói trên được hình thành trước thời kỳ hôn nhân. Còn đối với thửa đất tại Tây Ninh, 70% giá trị thửa đất được thanh toán trước khi Đức Tiến kết hôn.

Đồng thời, tòa cũng bác quan điểm của bà Ánh cho rằng căn nhà tranh chấp là tài sản chung của bà và con trai. Bởi bà không đưa ra được chứng cứ có đóng góp quá trình hình thành tài sản.

Từ đó, tòa tuyên chia bà Ánh và con gái của Đức Tiến được hưởng 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc tương ứng với hơn 1,4 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh cùng người đại diện tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Ngoài ra, tòa ghi nhận, sau khi Đức Tiến sang Mỹ định cư, bà Ánh là người trông coi, quản lý, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với căn nhà tại phường Hiệp Bình. Do đó, tòa chấp nhận cho bà được hưởng 10% giá trị căn nhà. Tổng cộng, bà Ánh được nhận giá trị phần di sản tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Do Bình Phương là người giám hộ của con gái nên được quản lý phần di sản của cháu bé. Bình Phương là người được hưởng, quản lý hơn 70 % tổng tài sản thừa kế nên tòa giao cho cô được nhận phần hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại tiền cho bà Ánh.

Đối với yêu cầu của nguyên đơn về việc cấn trừ chi phí cấp cứu, điều trị cho chồng trước khi mất và mai táng, do các chứng cứ cung cấp không hợp lệ nên tòa không xem xét. Tương tự, đối với yêu cầu của bà Ánh về việc đòi chia nhà bên Mỹ, tòa đã có văn bản không thụ lý do tài sản này nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tại tòa hôm nay, Bình Phương vắng mặt có người đại diện theo uỷ quyền và luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp. Bà Ánh có mặt cùng người đại diện và luật sư.

Bà Sáng, mẹ kế của cố diễn viên Đức Tiến và người quản lý của nam diễn viên được HĐXX triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Mẹ kế cố diễn viên Đức Tiến khai về nguồn gốc nhà đất tranh chấp

Quá trình xét hỏi, bà Sáng và người quản lý của Đức Tiến được các luật sư và chủ toạ dành nhiều thời gian xét hỏi nhằm làm rõ các thông tin liên quan đến nguồn gốc hình thành và công sức đóng góp đến khối tài sản tranh chấp.

Bà Sáng trả lời HĐXX tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Trả lời HĐXX, bà Sáng cho biết, Đức Tiến ở với bà từ năm 1998 đến khi lập gia đình. Thời gian Đức Tiến đi học, vợ chồng bà là người chu cấp tiền. Sau này vợ chồng bà có cho Đức Tiến một phần tiền để mua căn nhà trong hẻm nhỏ ở đường Gò Dưa, Thủ Đức (cũ).

Khi quen Bình Phương và xác định đi đến hôn nhâ, Đức Tiến bán căn nhà này cùng với tiền của Bình Phương góp vào mua miếng đất khác để xây căn nhà hiện đang tranh chấp. Tiền xây nhà là của vợ chồng Đức Tiến và gia đình của Bình Phương cho, còn chồng bà là người trông coi trong suốt thời gian xây dựng.

Vợ chồng bà là người chứng kiến việc Bình Phương gửi tiền về, nên "theo ý kiến chủ quan của bà thì căn nhà này có nguồn gốc từ tiền của vợ chồng Đức Tiến".

"Lúc đó cháu về tham khảo ý kiến của tôi về việc mua đất xây nhà thì tôi nói giờ dì không có khả năng. Cháu nói với tôi 'con và vợ tương lai hùn để mua và xây dì ko phải lo'", bà Sáng trình bày.

Sau phần trình bày của bà Sáng, bà Ánh không có ý kiến gì.

Trả lời HĐXX, người quản lý của cố diễn viên Đức Tiến cho biết, lời khai của bà Sáng là đúng. Anh nhiều lần nhận tiền do Đức Tiến đưa để chuyển cho cha anh mua vật liệu xây dựng và ông là người trông coi.

Trước đó, trình bày với HĐXX, đại diện nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Người này cho biết trước khi qua đời, Đức Tiến đã để lại di chúc cho vợ được sở hữu căn nhà tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình), và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Còn bà Ánh và con gái của nguyên đơn mỗi người được nhận một phần di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc tương đương 608 triệu đồng.

Ngoài ra, đại diện của Bình Phương cho biết, quá trình cấp cứu, điều trị và lo mai táng cho chồng phát sinh nhiều chi phí khoảng 900 triệu đồng nên đề nghị tòa cấn trừ số tiền này vào phần di sản thừa kế.

Trong khi đó, bà Ánh đề nghị HĐXX không công nhận di chúc lập tại Mỹ nguyên đơn đưa ra là có giá trị tại Việt Nam. Bà cho rằng căn nhà tại phường Hiệp Bình, TP HCM là tài sản chung của bà và con trai nên đề nghị tòa chia đôi theo quy định pháp luật và bà được nhận hiện vật là căn nhà.

Còn thửa đất ở Tây Ninh là tài sản riêng của Đức Tiến nên bà đề nghị chia đều theo pháp luật cho mình, con dâu và cháu nội.

Bà Ánh cho rằng mình không chỉ đóng góp công sức, tiền bạc để mua căn nhà, mà còn là người bảo quản, gìn giữ từ lúc con trai sang Mỹ định cư. Vợ Đức Tiến không rõ về nguồn gốc căn nhà và việc cấp sổ, nên lầm tưởng là tài sản chung của hai vợ chồng.

Bà Ánh yêu cầu được nhận hiện vật là căn nhà tại TP Thủ Đức, sẽ thanh toán cho Bình Phương và cháu nội phần giá trị tương ứng.

Hải Duyên